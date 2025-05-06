Терапевт назвала топ-4 причины обращения к врачам на майских праздниках

Майские праздники — это время отдыха, вкусных шашлыков и выездов с семьёй или друзьями на природу. Однако именно в этот период резко возрастает количество травм и обращений за медицинской помощью. Врач-терапевт клиники IQ Plastique Дзерасса Ходова рассказала Life.ru о самых распространённых причинах визитов к врачу и способах их предотвращения.

1. Пищевые и алкогольные отравления

Это один из самых частых поводов для обращения к медикам. Частые симптомы при отравлении — тошнота, рвота и диарея, а также головная боль, слабость и повышение температуры.

Что делать: Пить больше чистой воды, чтобы избежать обезвоживания.

Принимать сорбенты (активированный уголь, энтеросгель).

Исключить тяжёлую пищу и алкоголь.

2. Укусы насекомых

С наступлением тепла активизируются клещи, осы, пчёлы и комары. Их укусы могут вызвать не только дискомфорт, но и серьёзные осложнения. Не стоит забывать, что клещи — переносчики энцефалита и боррелиоза (болезни Лайма), укусы ос и пчёл могут привести к аллергическим реакциям (отёку Квинке, анафилаксии), а комары переносят инфекции.

Что делать: Осматривать кожу после прогулок в лесу или парке.

При укусе клеща не выдёргивать его, а аккуратно извлечь пинцетом и отнести на анализ.

При аллергии на укусы — принять антигистаминное (супрастин, кларитин).

Если появились сыпь, отёк, затруднённое дыхание — срочно к врачу!

3. Травмы, ожоги и ушибы

Пикник, велопрогулки, игры на свежем воздухе — всё это может закончиться ссадинами, вывихами и даже переломами. Самые частые травмы на майских, по словам Ходовой, это порезы и ожоги (от ножей, углей, костра), растяжения и разрывы связок (при беге, прыжках), ушибы и переломы (падения с велосипеда, качелей), а также черепно-мозговые травмы (удары головой).

Первая помощь: При порезах — промыть рану, обработать антисептиком (перекись водорода, хлоргексидин).

При ожогах — охладить водой, нанести пантенол.

При ушибах — приложить лёд, наложить давящую повязку.

При подозрении на перелом — обездвижить конечность, не нагружать её и срочно обратиться в травмпункт.

4. Солнечные ожоги и тепловые удары

Многие забывают, что майское солнце уже достаточно активное, особенно с 11:00 до 16:00. Симптомы перегрева — покраснение кожи, боль при касании, головокружение, тошнота, слабость и повышение температуры тела. Не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом (SPF 30+), носить головной убор, пить больше воды и не находиться на солнце в пиковые часы.

Помните: при серьёзных травмах (переломах, потере сознания, признаках анафилаксии) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Не рискуйте здоровьем – грамотная профилактика и своевременное обращение к врачам помогут сохранить хорошее самочувствие и провести праздники без неприятных последствий! Дзерасса Ходова Врач-терапевт клиники IQ Plastique