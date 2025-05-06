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6 мая, 08:43

Терапевт назвала топ-4 причины обращения к врачам на майских праздниках

Врач Ходова: Отравления – одна из основных причин обращения к врачам на майских

Весенняя Москва. Фото © Life.ru

Весенняя Москва. Фото © Life.ru

Майские праздники — это время отдыха, вкусных шашлыков и выездов с семьёй или друзьями на природу. Однако именно в этот период резко возрастает количество травм и обращений за медицинской помощью. Врач-терапевт клиники IQ Plastique Дзерасса Ходова рассказала Life.ru о самых распространённых причинах визитов к врачу и способах их предотвращения.

1. Пищевые и алкогольные отравления

Это один из самых частых поводов для обращения к медикам. Частые симптомы при отравлении — тошнота, рвота и диарея, а также головная боль, слабость и повышение температуры.

Что делать:

  • Пить больше чистой воды, чтобы избежать обезвоживания.
  • Принимать сорбенты (активированный уголь, энтеросгель).
  • Исключить тяжёлую пищу и алкоголь.
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2. Укусы насекомых

С наступлением тепла активизируются клещи, осы, пчёлы и комары. Их укусы могут вызвать не только дискомфорт, но и серьёзные осложнения. Не стоит забывать, что клещи — переносчики энцефалита и боррелиоза (болезни Лайма), укусы ос и пчёл могут привести к аллергическим реакциям (отёку Квинке, анафилаксии), а комары переносят инфекции.

Что делать:

  • Осматривать кожу после прогулок в лесу или парке.
  • При укусе клеща не выдёргивать его, а аккуратно извлечь пинцетом и отнести на анализ.
  • При аллергии на укусы — принять антигистаминное (супрастин, кларитин).
  • Если появились сыпь, отёк, затруднённое дыхание — срочно к врачу!
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3. Травмы, ожоги и ушибы

Пикник, велопрогулки, игры на свежем воздухе — всё это может закончиться ссадинами, вывихами и даже переломами. Самые частые травмы на майских, по словам Ходовой, это порезы и ожоги (от ножей, углей, костра), растяжения и разрывы связок (при беге, прыжках), ушибы и переломы (падения с велосипеда, качелей), а также черепно-мозговые травмы (удары головой).

Первая помощь:

  • При порезах — промыть рану, обработать антисептиком (перекись водорода, хлоргексидин).
  • При ожогах — охладить водой, нанести пантенол.
  • При ушибах — приложить лёд, наложить давящую повязку.
  • При подозрении на перелом — обездвижить конечность, не нагружать её и срочно обратиться в травмпункт.
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4. Солнечные ожоги и тепловые удары

Многие забывают, что майское солнце уже достаточно активное, особенно с 11:00 до 16:00. Симптомы перегрева — покраснение кожи, боль при касании, головокружение, тошнота, слабость и повышение температуры тела. Не забывайте пользоваться солнцезащитным кремом (SPF 30+), носить головной убор, пить больше воды и не находиться на солнце в пиковые часы.

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Помните: при серьёзных травмах (переломах, потере сознания, признаках анафилаксии) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Не рискуйте здоровьем – грамотная профилактика и своевременное обращение к врачам помогут сохранить хорошее самочувствие и провести праздники без неприятных последствий!

Дзерасса Ходова

Врач-терапевт клиники IQ Plastique

Помните: при серьёзных травмах (переломах, потере сознания, признаках анафилаксии) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Не рискуйте здоровьем – грамотная профилактика и своевременное обращение к врачам помогут сохранить хорошее самочувствие и провести праздники без неприятных последствий!
Помните: при серьёзных травмах (переломах, потере сознания, признаках анафилаксии) необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Не рискуйте здоровьем – грамотная профилактика и своевременное обращение к врачам помогут сохранить хорошее самочувствие и провести праздники без неприятных последствий!

Кстати, ранее выяснилось, что каждый пятый россиянин в майские праздники не задумывается о своём рационе. Как правило, отдыхающие «грешат» жирной и сладкой пищей, а также спиртными напитками.

Елизавета Студеникина
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