Россиян предупредили о начале сезона опасной «солнечной крапивницы»

«Солнечную крапивницу» часто называют «аллергией на солнце», но, в отличие от классических проявлений аллергии, реакцию вызывает не конкретный аллерген, а изменение структуры белков кожи под воздействием ультрафиолетового излучения (естественного или искусственного). Иммунная система воспринимает эти изменённые белки как враждебные и запускает каскад аллергических реакций. Какие симптомы сопровождают «солнечную крапивницу» и как от неё уберечься, Life.ru рассказала доцент кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения, дерматолог Марина Гуреева.

Основной симптом «солнечной крапивницы» – зудящие волдыри, похожие на ожог крапивой, на участках кожи, подвергшихся воздействию солнца. Они возникают в течение нескольких минут после пребывания на солнце и спонтанно исчезают, как правило, через 40–60 минут. Крапивница развивается только на облучённой коже, хотя клинические очаги могут появляться и под одеждой, если она пропускает достаточное количество света. В некоторых случаях возможны системные реакции — затруднённое дыхание, головокружение и анафилактический шок, требующие немедленной медицинской помощи.

«Солнечная крапивница» может возникнуть у людей любого возраста, пола и этнической принадлежности, с любым фототипом, хотя чаще встречается у женщин и молодых людей со светлой кожей. Точные причины возникновения «солнечной крапивницы» до конца не изучены. Считается, что в основе заболевания лежит комплексное взаимодействие генетических факторов, иммунных реакций и внешних воздействий. Марина Гуреева Доцент кафедры детских болезней медицинского факультета Государственного университета просвещения

Быстро вылечиться от неё невозможно. Лечение направлено на облегчение симптомов и предотвращение новых высыпаний. Основные методы: антигистаминные препараты (для уменьшения зуда и отёка), кортикостероидные крема (для уменьшения воспаления), прохладные компрессы (для успокоения кожи).

Врач рекомендует избегать пребывания на солнце в периоды его наибольшей активности (с 10:00 до 16:00), носить одежду с длинными рукавами, широкополую шляпу, солнцезащитные очки, использовать солнцезащитные крема с высоким SPF (не менее 30) широкого спектра действия, защищающие от UVA и UVB лучей.

Также важно обратиться к дерматологу для точной диагностики и подбора оптимального плана лечения, поскольку самолечение может привести к осложнениям.