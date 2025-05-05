«Готовьтесь заранее»: Диетолог дала советы, как сохранить форму на майских праздниках

Чтобы поддерживать хорошую физическую форму на майских праздниках, для которых характерны застолья с шашлыком, необходимо следовать определённым советам, которые дала диетолог Анастасия Тараско. В частности, она призвала не «наказывать» себя за переедание.

По словам эксперта, несколько лишних килограммов можно сбросить в течение пары недель после возвращения к привычному образу жизни. К слову, увеличение веса чаще связано с пищевыми привычками и образом мышления, а не с превышением нормы калорий. Тем более, что перед длительными выходными люди часто испытывают стресс из-за дедлайнов, а это затрудняет соблюдение режима питания и спорта.

«Поэтому необходимо готовиться к выходным заранее — питаться сбалансированно и регулярно, а также уделять время физическим нагрузкам. Как минимум — гулять перед сном», — рекомендовала собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сбалансированное питание, по её словам, должно включать белковые продукты, овощи и длинные злаки. Также важно добавлять нерафинированное растительное масло и пить достаточно воды. Регулярность должна основываться на не менее двух-трёх основных приёмах пищи с перекусами. Специалист также призвала использовать ферменты для поддержки поджелудочной железы.