Расстройство желудка обеспечено: Названы продукты, которые не сочетаются с шашлыком
Диетолог Безнебеева призвала не запивать шашлык алкоголем
Парни готовят шашлык, который планируют запивать алкоголем. Но они ещё не знают, чем это грозит. А надо было читать Life.ru! Обложка © freepik/cookie_studio
Чтобы приятный отдых в кругу близких людей не обернулся серьёзными проблемами со здоровьем, не следует сочетать шашлык с рядом продуктов. В частности, мясо с мангала лучше не запивать алкоголем или газированными напитками, предупредила диетолог Виктория Безнебеева.
«Я рекомендую не запивать шашлык алкоголем, газированными напитками — в таком случае вас могут ждать сильное переедание и расстройство желудка. Также лучше отказаться от соусов либо заменить их на нежирную сметану с зеленью», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».
Напомним, ранее любителей шашлыков озадачили сообщениями о «слежке с дронов». Однако депутат Никита Чаплин не подтвердил подобные сообщения. В свою очередь юрист оценила законность слежки за любителями пожарить мясо. Он посчитал подобные действия незаконными.