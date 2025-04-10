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10 апреля, 13:41

Расстройство желудка обеспечено: Названы продукты, которые не сочетаются с шашлыком

Диетолог Безнебеева призвала не запивать шашлык алкоголем

Парни готовят шашлык, который планируют запивать алкоголем. Но они ещё не знают, чем это грозит. А надо было читать Life.ru! Обложка © freepik/cookie_studio

Парни готовят шашлык, который планируют запивать алкоголем. Но они ещё не знают, чем это грозит. А надо было читать Life.ru! Обложка © freepik/cookie_studio

Чтобы приятный отдых в кругу близких людей не обернулся серьёзными проблемами со здоровьем, не следует сочетать шашлык с рядом продуктов. В частности, мясо с мангала лучше не запивать алкоголем или газированными напитками, предупредила диетолог Виктория Безнебеева.

«Я рекомендую не запивать шашлык алкоголем, газированными напитками — в таком случае вас могут ждать сильное переедание и расстройство желудка. Также лучше отказаться от соусов либо заменить их на нежирную сметану с зеленью», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

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Напомним, ранее любителей шашлыков озадачили сообщениями о «слежке с дронов». Однако депутат Никита Чаплин не подтвердил подобные сообщения. В свою очередь юрист оценила законность слежки за любителями пожарить мясо. Он посчитал подобные действия незаконными.

Борис Эльфанд
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