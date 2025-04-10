Расстройство желудка обеспечено: Названы продукты, которые не сочетаются с шашлыком

Чтобы приятный отдых в кругу близких людей не обернулся серьёзными проблемами со здоровьем, не следует сочетать шашлык с рядом продуктов. В частности, мясо с мангала лучше не запивать алкоголем или газированными напитками, предупредила диетолог Виктория Безнебеева.