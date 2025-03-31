Любителей шашлыков в Москве озадачили сообщениями о «слежке с дронов»

В телеграм-каналах распространились сообщения о том, что за приготовление шашлыка на даче будут штрафовать. Как пояснила юрист Мария Свиридова, это не так. Речь идёт о штрафах за нарушение противопожарной безопасности.

«В летнее время у нас очень часто объявляют период, когда запрещено разведение открытого огня в целом. Это запрещено в период засухи, когда стоит жара и давно не было дождя. В регионе может быть объявлен противопожарный порядок с запретом разведения открытого огня и, соответственно, использования мангалов, сжигания мусора и прочего», — приводит слова эксперта «Царьград».

«Москва 24» напоминает, что нарушителям правил обращения с огнём грозят штрафы от 15 до 30 тысяч рублей. Высшая планка касается нарушений в лесу. Как напомнили в МЧС, огонь можно разводить только в мангалах или жаровнях. При этом они должны находиться на расстоянии в минимум пять метров от домов или хозяйственных построек.

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин отметил, что сотрудники МЧС используют БПЛА для мониторинга территорий и оперативного реагирования на различные чрезвычайные ситуации, однако нет информации, что с помощью дронов следят за соблюдением противопожарной безопасности на дачных участках. Отвечая на вопрос, нельзя ли такой метод приравнять ко вторжению в частную жизнь, парламентарий отметил, что этот вопрос нуждается в дополнительном рассмотрении, пишет ТАСС.