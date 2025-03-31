Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 12:57

Любителей шашлыков в Москве озадачили сообщениями о «слежке с дронов»

Депутат Чаплин не подтвердил сообщения о слежке за дачниками-шашлычниками с БПЛА

В телеграм-каналах распространились сообщения о том, что за приготовление шашлыка на даче будут штрафовать. Как пояснила юрист Мария Свиридова, это не так. Речь идёт о штрафах за нарушение противопожарной безопасности.

«В летнее время у нас очень часто объявляют период, когда запрещено разведение открытого огня в целом. Это запрещено в период засухи, когда стоит жара и давно не было дождя. В регионе может быть объявлен противопожарный порядок с запретом разведения открытого огня и, соответственно, использования мангалов, сжигания мусора и прочего», — приводит слова эксперта «Царьград».

«Москва 24» напоминает, что нарушителям правил обращения с огнём грозят штрафы от 15 до 30 тысяч рублей. Высшая планка касается нарушений в лесу. Как напомнили в МЧС, огонь можно разводить только в мангалах или жаровнях. При этом они должны находиться на расстоянии в минимум пять метров от домов или хозяйственных построек.

Председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин отметил, что сотрудники МЧС используют БПЛА для мониторинга территорий и оперативного реагирования на различные чрезвычайные ситуации, однако нет информации, что с помощью дронов следят за соблюдением противопожарной безопасности на дачных участках. Отвечая на вопрос, нельзя ли такой метод приравнять ко вторжению в частную жизнь, парламентарий отметил, что этот вопрос нуждается в дополнительном рассмотрении, пишет ТАСС.

В Петербурге появились первые жертвы весенних шашлыков ещё до начала сезона
В Петербурге появились первые жертвы весенних шашлыков ещё до начала сезона

Ранее Life.ru писал, что православным разрешили есть шашлык в Великий пост, но только в особом случае. Священник, рассказавший об этом, признался, что и сам так поступает.

Обложка ©

Life.ru / «Шедеврум»

Никита Никонов
  • Новости
  • Дача
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar