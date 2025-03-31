В Петербурге появились первые жертвы весенних шашлыков ещё до начала сезона
SHOT: В Петербурге два молодых человека погибли, провалившись под лёд
В Санкт-Петербурге 30 марта трое молодых людей решили пожарить шашлыки на «Танковом» карьере во Всеволожском районе. В какой-то момент два парня вышли на лёд в центре водоёма и провалились, сообщает SHOT.
22-летний Иван. Фото © SHOT
По данным телеграм-канала, тело 22-летнего Ивана удалось достать через несколько часов. Поиски его друга и ровесника Никиты Р. продолжаются. Известно, что он работал моделью в международном агентстве.
22-летний Никита. Фото © SHOT
Ранее под Череповцом четверо рыбаков провалились под лёд озера. Лишь одному удалось спастись самостоятельно, трое его друзей погибли. Им было 66, 63 и 61 год. Спасатели предупреждают, что выход на лёд в настоящее время в связи с потеплением крайне опасен.