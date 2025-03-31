В Петербурге появились первые жертвы весенних шашлыков ещё до начала сезона

В Санкт-Петербурге 30 марта трое молодых людей решили пожарить шашлыки на «Танковом» карьере во Всеволожском районе. В какой-то момент два парня вышли на лёд в центре водоёма и провалились, сообщает SHOT.

22-летний Иван. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, тело 22-летнего Ивана удалось достать через несколько часов. Поиски его друга и ровесника Никиты Р. продолжаются. Известно, что он работал моделью в международном агентстве.

22-летний Никита. Фото © SHOT