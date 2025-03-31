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31 марта, 09:10

В Петербурге появились первые жертвы весенних шашлыков ещё до начала сезона

SHOT: В Петербурге два молодых человека погибли, провалившись под лёд

В Санкт-Петербурге 30 марта трое молодых людей решили пожарить шашлыки на «Танковом» карьере во Всеволожском районе. В какой-то момент два парня вышли на лёд в центре водоёма и провалились, сообщает SHOT.

22-летний Иван. Фото © SHOT

22-летний Иван. Фото © SHOT

По данным телеграм-канала, тело 22-летнего Ивана удалось достать через несколько часов. Поиски его друга и ровесника Никиты Р. продолжаются. Известно, что он работал моделью в международном агентстве.

22-летний Никита. Фото © SHOT

22-летний Никита. Фото © SHOT

Мужчина погиб в Ленобласти при попытке спасти собаку из-подо льда
Мужчина погиб в Ленобласти при попытке спасти собаку из-подо льда

Ранее под Череповцом четверо рыбаков провалились под лёд озера. Лишь одному удалось спастись самостоятельно, трое его друзей погибли. Им было 66, 63 и 61 год. Спасатели предупреждают, что выход на лёд в настоящее время в связи с потеплением крайне опасен.

Обложка ©

SHOT

Алена Пенчугина
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