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Регион
30 марта, 08:49

Четверо рыбаков провалились под лёд озера под Череповцом, трое погибли

Фото © Shutterstock / FOTODOM / darksoul72

Фото © Shutterstock / FOTODOM / darksoul72

Трагический инцидент произошёл на озере Колоденском в Череповецком районе Вологодской области. Там под лёд провалились четверо мужчин, которые приехали на рыбалку. Лишь одному удалось спастись самостоятельно, трое его друзей погибли. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В ходе поисково-спасательной операции, проведённой минувшей ночью, из водоёма были извлечены тела трёх мужчин. Установлены личности погибших — им было 66, 63 и 61 год.

Сотрудники МЧС отметили, что за последние два дня в регионе утонули 4 человека. Также спасатели предупредили, что выход на лёд в настоящее время в связи с потеплением крайне опасен, и ни один улов не стоит человеческой жизни.

Под Смоленском двое подростков провалились под лёд, спасти удалось только одного
Под Смоленском двое подростков провалились под лёд, спасти удалось только одного

Ранее сообщалось о другом инциденте. На Суходольском озере в Ленинградской области мужчина погиб, пытаясь спасти собаку, провалившуюся под лёд. Трагедия случилась недалеко от местного посёлка Громово.

Ольга Сливченко
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