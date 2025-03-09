Под Смоленском двое подростков провалились под лёд, спасти удалось только одного
СК: В Рославле двое подростков провалились под лёд, один из них погиб
Место гибели подростка. Обложка © Telegram / СУ СК России по Смоленской области
В городе Рославль Смоленской области двое подростков решили прогуляться по водохранилищу, но провалились под лёд. Одного из несовершеннолетних спасли местные жители. Его госпитализировали в лечебное учреждение. Для второго подростка всё закончилось гибелью, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
«В ходе проведенных поисковых работ тело второго несовершеннолетнего было извлечено из водоёма. Видимых телесных повреждений при осмотре не обнаружено», — уточнили в ведомстве.
Место гибели подростка. Фото © Telegram / СУ СК России по Смоленской области
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти подростка.
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