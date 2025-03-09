Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
8 МАРТА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 марта, 19:13

Под Смоленском двое подростков провалились под лёд, спасти удалось только одного

СК: В Рославле двое подростков провалились под лёд, один из них погиб

Место гибели подростка. Обложка © Telegram / СУ СК России по Смоленской области

Место гибели подростка. Обложка © Telegram / СУ СК России по Смоленской области

В городе Рославль Смоленской области двое подростков решили прогуляться по водохранилищу, но провалились под лёд. Одного из несовершеннолетних спасли местные жители. Его госпитализировали в лечебное учреждение. Для второго подростка всё закончилось гибелью, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

«В ходе проведенных поисковых работ тело второго несовершеннолетнего было извлечено из водоёма. Видимых телесных повреждений при осмотре не обнаружено», — уточнили в ведомстве.

Место гибели подростка. Фото © Telegram / СУ СК России по Смоленской области

Место гибели подростка. Фото © Telegram / СУ СК России по Смоленской области

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти подростка.

В Нижегородской области спасли двух рыбаков, провалившихся под лёд
В Нижегородской области спасли двух рыбаков, провалившихся под лёд

Ранее мужчина утонул в реке в Старой Руссе Новгородской области, пытаясь спасти своего пса. Спасатели вытащили его тело из реки Полисть. Организована доследственная проверка.

Алена Пенчугина
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Происшествия
  • Смоленская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar