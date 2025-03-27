Мужчина погиб в Ленобласти при попытке спасти собаку из-подо льда

В Ленинградской области на Суходольском озере погиб мужчина при попытке спасти собаку, которая провалилась под лёд. Инцидент произошёл в районе посёлка Громово, сообщает аварийно-спасательная служба региона.

«По прибытии на место происшествия спасатели поисково-спасательного отряда Приозёрска обнаружили, что, к сожалению, мужчина и собака утонули», — говорится в сообщении.

В экстренной службе напомнили, что выход на лёд, особенно в условиях нестабильных погодных условий, всегда сопряжён с угрозой. В связи с этим спасатели призвали жителей быть осторожными рядом с водоёмами, держать животных на поводке и не позволять им выходить на лёд, поскольку такая легкомысленность может привести к трагическим последствиям.