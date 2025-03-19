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19 марта, 07:30

Двое маленьких детей погибли, провалившись под лёд в Москве

В Щербинке двое детей провалились под лёд на пруду и погибли

Место находки детей. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Место находки детей. Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

В пруду в Щербинке обнаружили тела двоих малолетних детей без признаков насильственной смерти. Как сообщает Прокуратура Москвы, они провалились под лёд.

«Дети вышли на лёд водоёма, провалились под лёд, ушли под воду и не смогли самостоятельно выплыть», — говорится в сообщении.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО) взяла на контроль выяснение всех обстоятельств случившегося. Уточняется, что погибшим детям было 7 и 8 лет.

Пилот дельтаплана погиб при посадке на лёд водохранилища в Кировской области
Пилот дельтаплана погиб при посадке на лёд водохранилища в Кировской области

Ранее Life.ru рассказывал, что в городе Рославль Смоленской области двое подростков решили прогуляться по водохранилищу, но провалились под лёд. Одного из несовершеннолетних спасли местные жители. Его госпитализировали в лечебное учреждение. Для второго подростка всё закончилось гибелью.

Николай Рюмин
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