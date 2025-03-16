Пилот дельтаплана погиб при посадке на лёд водохранилища в Кировской области

В Кировской области проводится проверка по факту гибели 61-летнего пилота во время неудачной посадки его дельтаплана на покрытую льдом поверхность водохранилища. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СКР. Дело рассматривается по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

«Днём 16 марта 2025 года в Омутнинском районе на ледовую поверхность водохранилища совершил жёсткую посадку дельтаплан. В результате инцидента 61-летний пилот скончался, летательный аппарат полностью разрушен», — уточнили в ведомстве.