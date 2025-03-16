Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 марта, 11:34

Пилот дельтаплана погиб при посадке на лёд водохранилища в Кировской области

В Кировской области проводится проверка по факту гибели 61-летнего пилота во время неудачной посадки его дельтаплана на покрытую льдом поверхность водохранилища. Об этом сообщили в Центральном МСУТ СКР. Дело рассматривается по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

«Днём 16 марта 2025 года в Омутнинском районе на ледовую поверхность водохранилища совершил жёсткую посадку дельтаплан. В результате инцидента 61-летний пилот скончался, летательный аппарат полностью разрушен», — уточнили в ведомстве.

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Нижегородской области
Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Нижегородской области

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате крушения санитарного вертолёта, принадлежащего медицинскому центру при Университете Миссисипи. Инцидент произошёл в округе Мэдисон, недалеко от Натчезского тракта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandra Lande

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Кировская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar