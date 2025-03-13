В России призвали штрафовать за выход на лёд в опасный сезон

Россиян, которые будут выходить на лёд водоёмов в опасные сезоны, необходимо штрафовать суммами от 50 до 100 тысяч рублей в рамках КоАП РФ. Такое предложение озвучил политолог Алексей Ярошенко.

Он считает, что в законодательстве страны нужно указать периоды, во время которых выход на лёд будет категорически запрещаться. Эксперт предлагает сделать запретными сроки с 1 ноября по 15 декабря, когда лёд ещё недостаточно крепок и с 15 марта по 30 апреля, когда он уже активно тает.

Предполагается, что нарушителей будут штрафовать суммами от 50 до 100 тысяч рублей, который будет автоматически удваиваться при повторных нарушениях в течение одного календарного года. Для родителей, не уследивших за своими детьми, наказаний может быть более значительным — от 150 до 300 тысяч рублей. Такие меры позволят сократить количество ежегодных трагедий, которые случаются на льду с россиянами и сотрудниками МЧС, рискующими собой для спасения пострадавших, считает Ярошенко.

«Проблема усугубляется региональными методиками, где ориентируются на толщину льда, ведь отследить эти параметры на каждом участке водоёмов практически нереально. <…> Также это позволит снизить риск несчастных случаев на водоёмах, повысит эффективность работы экстренных служб, освободив их ресурсы для решения действительно срочных и масштабных задач», — пояснил он в беседе с 360.ru.