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13 марта, 15:53

В России призвали штрафовать за выход на лёд в опасный сезон

360.ru: В РФ предложили штрафовать до 100 тысяч за выход на лёд в опасный сезон

Россиян, которые будут выходить на лёд водоёмов в опасные сезоны, необходимо штрафовать суммами от 50 до 100 тысяч рублей в рамках КоАП РФ. Такое предложение озвучил политолог Алексей Ярошенко.

Он считает, что в законодательстве страны нужно указать периоды, во время которых выход на лёд будет категорически запрещаться. Эксперт предлагает сделать запретными сроки с 1 ноября по 15 декабря, когда лёд ещё недостаточно крепок и с 15 марта по 30 апреля, когда он уже активно тает.

Предполагается, что нарушителей будут штрафовать суммами от 50 до 100 тысяч рублей, который будет автоматически удваиваться при повторных нарушениях в течение одного календарного года. Для родителей, не уследивших за своими детьми, наказаний может быть более значительным — от 150 до 300 тысяч рублей. Такие меры позволят сократить количество ежегодных трагедий, которые случаются на льду с россиянами и сотрудниками МЧС, рискующими собой для спасения пострадавших, считает Ярошенко.

«Проблема усугубляется региональными методиками, где ориентируются на толщину льда, ведь отследить эти параметры на каждом участке водоёмов практически нереально. <…> Также это позволит снизить риск несчастных случаев на водоёмах, повысит эффективность работы экстренных служб, освободив их ресурсы для решения действительно срочных и масштабных задач», — пояснил он в беседе с 360.ru.

Под Смоленском двое подростков провалились под лёд, спасти удалось только одного
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Ранее Life.ru рассказывал, как московские спасатели вызволили мужчину, провалившегося под лёд в устье реки Сходни в Покровском-Стрешнево. Операция была снята на видео и прошла успешно.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / CHUYKO SERGEY

Юрий Лысенко
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