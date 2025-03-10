Опубликовано видео спасения мужчины, провалившегося под лёд на Москве-реке

В понедельник, 10 марта, столичные спасатели провели операцию в Покровском-Стрешневе, чтобы вытащить из Москвы-реки мужчину, провалившегося под лёд. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Спасатели вытащили мужчину, провалившегося под лёд на Москве-реке. Видео © 360.ru

По данным журналистов, пострадавший оказался в воде в районе устья реки Сходня. Заметившие его очевидцы обратились за помощью к спасателям, которые прибыли на место ЧП на катере на воздушной подушке. Свидетели чудесного спасения поделились кадрами работы специалистов.