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10 марта, 14:40

Опубликовано видео спасения мужчины, провалившегося под лёд на Москве-реке

В понедельник, 10 марта, столичные спасатели провели операцию в Покровском-Стрешневе, чтобы вытащить из Москвы-реки мужчину, провалившегося под лёд. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

Спасатели вытащили мужчину, провалившегося под лёд на Москве-реке. Видео © 360.ru

По данным журналистов, пострадавший оказался в воде в районе устья реки Сходня. Заметившие его очевидцы обратились за помощью к спасателям, которые прибыли на место ЧП на катере на воздушной подушке. Свидетели чудесного спасения поделились кадрами работы специалистов.

Россиянин утонул, пытаясь спасти провалившуюся под лёд собаку
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К сожалению, ЧП с провалом людей под лёд случаются регулярно, однако спасти удаётся далеко не всех. Так, девочка-подросток погибла, провалившись под лёд на пруду в Химках. Кроме того, под Смоленском двое подростков провалились под лёд, но спасти удалось только одного.

Обложка ©

pixabay / Matthias_Groeneveld

Борис Эльфанд
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