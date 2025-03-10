Опубликовано видео спасения мужчины, провалившегося под лёд на Москве-реке
В понедельник, 10 марта, столичные спасатели провели операцию в Покровском-Стрешневе, чтобы вытащить из Москвы-реки мужчину, провалившегося под лёд. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.
Спасатели вытащили мужчину, провалившегося под лёд на Москве-реке. Видео © 360.ru
По данным журналистов, пострадавший оказался в воде в районе устья реки Сходня. Заметившие его очевидцы обратились за помощью к спасателям, которые прибыли на место ЧП на катере на воздушной подушке. Свидетели чудесного спасения поделились кадрами работы специалистов.
К сожалению, ЧП с провалом людей под лёд случаются регулярно, однако спасти удаётся далеко не всех. Так, девочка-подросток погибла, провалившись под лёд на пруду в Химках. Кроме того, под Смоленском двое подростков провалились под лёд, но спасти удалось только одного.
pixabay / Matthias_Groeneveld