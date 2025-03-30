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30 марта, 09:02

Православным разрешили есть шашлык в Великий пост, но только в гостях у неверующих

Священник Островский признался, что может съесть шашлык в Великий пост

Иерей Русской православной церкви, настоятель Георгиевского храма в посёлке Нахабино Московской области Павел Островский признался, что может съесть шашлык в Великий пост. Он подчеркнул, что подобное разрешается только в особом случае.

Священник отметил в эфире радио Sputnik, что важно соблюдать традиции гостеприимства из уважения к людям, к которым вы пришли домой. В этом случае, несмотря на церковные ограничения, если неверующий «из добрых побуждений будет угощать», можно съесть шашлык. Однако забирать его домой, чтобы съесть в одиночестве точно не стоит, лучше отдать нуждающимся или непостящимся.

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Ранее Life.ru собрал 5 вкусных рецептов, которые разнообразят ваш стол в Великий пост 2025. Кроме того, священник объяснил постящимся, что не так с продуктами-«обманками», среди которых чипсы со вкусом мяса и миндальное молоко.

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Шедеврум / Life.ru

Борис Эльфанд
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