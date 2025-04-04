Юрист оценила законность слежки за любителями шашлыка с помощью дронов

Следить за любителями шашлыка с помощью дронов незаконно, заявила юриста Елена Рудакова, комментируя сообщения, мол, дачников Москвы и Подмосковья, жарящих мясо на своих участках, будут выявлять с помощью беспилотников для дальнейшего штрафования. Эксперт напомнила, что незаконная слежка за людьми карается законом.

«Нельзя собирать и хранить информацию о частной жизни людей на их территории, в частности, на территории их участка, придомовой территории. Поэтому использование дронов для этих целей противозаконно», — отметила собеседница интернет-издания Regions.ru.