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4 апреля, 16:07

Юрист оценила законность слежки за любителями шашлыка с помощью дронов

Юрист Рудакова: Следить за любителями шашлыка с помощью дронов незаконно

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Следить за любителями шашлыка с помощью дронов незаконно, заявила юриста Елена Рудакова, комментируя сообщения, мол, дачников Москвы и Подмосковья, жарящих мясо на своих участках, будут выявлять с помощью беспилотников для дальнейшего штрафования. Эксперт напомнила, что незаконная слежка за людьми карается законом.

«Нельзя собирать и хранить информацию о частной жизни людей на их территории, в частности, на территории их участка, придомовой территории. Поэтому использование дронов для этих целей противозаконно», — отметила собеседница интернет-издания Regions.ru.

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Напомним, ранее любителей шашлыков озадачили сообщениями о «слежке с дронов». Однако депутат Никита Чаплин не подтвердил сообщения о слежке за дачниками с БПЛА.

Борис Эльфанд
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