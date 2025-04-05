От штрафа до уголовки: Россиянам напомнили о наказании за любимое летнее развлечение

С наступлением тёплой погоды россияне традиционно открывают сезон шашлыков, причём особо одарённые жарят мясо прямо во дворах жилых домов, что чревато наказанием от штрафа до уголовного преследования. Об этом предупредил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Так, согласно правилам противопожарной безопасности, мангал должен находиться на расстоянии не менее 15 метров до строений. Если же огонь разводится не в специальной ёмкости, то придётся отойти от построек на 50 метров. При ветре сильнее 5 м/с недопустимо горении открытым способом, а при 10 м/с пожарить шашлыки вообще не получится.

Если вы додумаетесь поставить мангал рядом с трансформаторной будкой, то рискуете схлопотать штраф до 15 тысяч рублей. А если из-за шашлыков вспыхнет пожар, то гражданина могут привлечь по уголовной статье за порчу имущества или причинение вреда здоровью, отметил собеседник «Газеты.ru».