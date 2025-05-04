Как провести майские праздники на природе, пожарить шашлыки и не сжечь лес: 5 золотых правил

Каждый год 4 мая отмечается Международный день пожарных. Он нужен для повышения осведомлённости об этой опасной, но почётной профессии и о том, как лично вы можете сократить количество пожаров. Если планируете устроить на майские огромную шашлычную вечеринку, есть новости. Вам нужно следовать определённым правилам, чтобы не навредить природе, не сжечь лес и не стать фигурантом административного или уголовного дела. Как правило, места шашлыков в городских парках чётко регламентированы, но как быть, если вы оказались на природе, например в лесу. Сейчас расскажем главные принципы.

Правильный выбор места — это половина успеха

Важно знать, разрешено ли вообще жарить шашлыки там, где вы собрались их жарить. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Evgeniy Kalinovskiy

Выбирая места для проведения майского шашлычного ритуала, выясните, разрешено ли там разводить костёр или готовить на открытом огне. Огонь может быть под строгим запретом в некоторых парках или лесах, потому что при сухой погоде окружающая вас листва загорится в два счёта. Эту информацию можно узнать на сайтах местных спасательных служб, при личном общении с ними, или определить по внешнему виду парка, лесопарка или леса. Там, где точно можно разводить костёр, есть специальные места с мангалами. Это, наверное, лучший вариант для майского шашлыка. Во-первых, вам не придётся тащить с собой мангал, а во-вторых, огонь не выйдет из-под контроля.

Как правильно развести костёр

От техники разведения огня тоже зависит очень многое. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Master1305

Помните, что любой огонь требует чёткого контроля. Использовать мангал — это не чья-то прихоть, это гарантия безопасности ваших шашлыков, и вас самих тоже. Площадку, где будет стоять мангал, необходимо тщательно очистить от сухих листьев, травы и мусора как минимум в радиусе метра. Под рукой нужно иметь бутылку с водой и лопату, а лучше всего — огнетушитель. Не стоит разжигать огонь с помощью бензина или спирта, если вы на все сто не уверены, что сможете контролировать пламя.

Следите даже за углями

Даже угли могут быть опасны, пока вы их не потушили. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alena Sapronova

Пока жарите мясо, следите за углями. От внезапного порыва ветра угольки могут «ожить», и тогда огонь будет трудно остановить. Лучше ограничиваться малым количеством дров, поддерживать умеренное и поддающееся контролю тепло. Следите за детьми или домашними животными, чтобы они не перевернули мангал. Щипцы или огнестойкие перчатки облегчат вам задачу и снизят шанс, что вы уроните что-то пожароопасное.

Как правильно потушить огонь

Даже тушить огонь нужно правильно, потому что оставленное отдыхающими кострище — одна из самых частых причин пожара. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NDAB Creativity

Когда всё уже пожарено и съедено, а гости потихоньку расходятся, помните, что ответственность за ваш костёр лежит на вас. Правильная ликвидация огня — ключевое условие безопасных шашлыков. Вам нужно убедиться, что огонь полностью потух. Неправильным решением будет просто залить костёр водой или засыпать землёй. Угли могут тлеть довольно долго. Вот что вам нужно сделать: перемешайте тщательно угли палкой или лопатой, затем пролейте их большим количеством воды. Они должны остыть и не подавать никаких «признаков жизни».

Забота о природе

Отдыхайте культурно, разжигайте костры только там, где можно это делать — и все останутся живыми и здоровыми. Фото © Shutterstock / FOTODOM / bbernard

Помните о своей ответственности перед природой. После шашлыков нужно убрать за собой весь мусор. Не оставляйте в лесу или парке пластиковые бутылки, другие отходы. Используйте экоупаковку или берите с собой многоразовые контейнеры — так вы почти не повлияете на окружающую среду. Бросать непотушенный костёр или мусор в лесу категорически запрещено: новая экологическая катастрофа с жертвами может в этом случае начаться именно с вас.