Жирное, сладкое и спиртное: Каждый пятый россиянин «грешит» на майских праздниках

Каждый пятый россиянин в майские праздники не задумывается о своём рационе, удалось выяснить в ходе исследования, результаты которого публикует «Газета.ru». Как правило, отдыхающие «грешат» жирной и сладкой пищей, а также спиртными напитками.

По данным издания, 51% участников исследования подчеркнули, что на майских праздниках их рацион питания изменяется незначительно. 19% признались, что вообще не задумываются, что едят и пьют. 30% опрошенных отметили, что продолжают питаться так же, как и обычно. При этом 35% респондентов сознательно позволяют себе нарушить режим, а 30% не хотят этого делать, но всё же испытывают желание побаловать себя. Лишь 16% держат себя в рамках. Счастливыми оказались только 19%, которые вообще не следят за своим рационом.

Также исследователи выяснили, что 49% россиян продолжает тренироваться во время майских праздников, а 26% делают это время от времени. Наиболее популярные виды активности — силовые тренировки (25%), кардио и прогулки (по 19%). Некоторые предпочитают йогу (12%), танцы и домашние тренировки (по 6%), активные игры на свежем воздухе (4%). Лишь 3% не занимаются физической активностью.