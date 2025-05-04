Аэрогриль или электрошашлычница? Россиянам дали советы по выбору техники для барбекю

Майские праздники не могут обойтись без традиционных шашлыков, однако далеко не всем городским жителям удобно выезжать на природу, поэтому в таком случае можно приготовить барбекю, даже не выходя из дома. Однако для этого важно выбрать подходящую технику. Как это сделать, объяснили эксперты в беседе с РИАМО.

Электрогриль является отличной альтернативой традиционному мангалу. Он быстро нагревается, легко чистится и не требует угля. Современные модели, как контактные, так и бесконтактные, обеспечивают эффект, близкий к жарке на открытом огне. Наиболее продвинутые автоматически выставляют время и температуру, а также уведомляют о степени прожарки.

Аэрогриль или конвекционная печь обеспечивают равномерное приготовление мяса и аппетитную корочку без лишнего масла. Циркуляция горячего воздуха имитирует эффект дымка, характерного для шашлыка на мангале. Техника обеспечивает равномерность приготовления, высокую скоростью и уменьшение количества жира.

Мультиварка с функцией гриля — это универсальный прибор, способный выполнять множество функций: от варки до жарки. Хотя нагрев в нём менее интенсивный по сравнению с классическим грилем, он вполне подходит для готовки небольших порций мяса, рыбы или овощей без большого количества масла.

Сковорода-гриль станет отличным выбором для любителей классических сочных стейков. Простой и доступный инструмент позволяет добиться эффекта, схожего с приготовлением на настоящем гриле. Техника создаёт характерные полоски на мясе, овощах и рыбе, делая блюда более аппетитными. А в электрошашлычнице шампуры вращаются автоматически, что обеспечивает равномерную прожарку мяса.