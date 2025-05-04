Аэрогриль или электрошашлычница? Россиянам дали советы по выбору техники для барбекю
РИАМО: Электрогриль является отличной альтернативой традиционному мангалу
Электрогриль с аппетитным куском мяса. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Майские праздники не могут обойтись без традиционных шашлыков, однако далеко не всем городским жителям удобно выезжать на природу, поэтому в таком случае можно приготовить барбекю, даже не выходя из дома. Однако для этого важно выбрать подходящую технику. Как это сделать, объяснили эксперты в беседе с РИАМО.
Электрогриль является отличной альтернативой традиционному мангалу. Он быстро нагревается, легко чистится и не требует угля. Современные модели, как контактные, так и бесконтактные, обеспечивают эффект, близкий к жарке на открытом огне. Наиболее продвинутые автоматически выставляют время и температуру, а также уведомляют о степени прожарки.
Аэрогриль или конвекционная печь обеспечивают равномерное приготовление мяса и аппетитную корочку без лишнего масла. Циркуляция горячего воздуха имитирует эффект дымка, характерного для шашлыка на мангале. Техника обеспечивает равномерность приготовления, высокую скоростью и уменьшение количества жира.
Мультиварка с функцией гриля — это универсальный прибор, способный выполнять множество функций: от варки до жарки. Хотя нагрев в нём менее интенсивный по сравнению с классическим грилем, он вполне подходит для готовки небольших порций мяса, рыбы или овощей без большого количества масла.
Сковорода-гриль станет отличным выбором для любителей классических сочных стейков. Простой и доступный инструмент позволяет добиться эффекта, схожего с приготовлением на настоящем гриле. Техника создаёт характерные полоски на мясе, овощах и рыбе, делая блюда более аппетитными. А в электрошашлычнице шампуры вращаются автоматически, что обеспечивает равномерную прожарку мяса.
Кстати, ранее депутат Милонов призвал запретить продажу одноразовых мангалов. По его словам, многие отдыхающие оставляют после себя кучи мусора, включая неразлагаемые отходы, что особенно вредит экосистемам прибрежных территорий.