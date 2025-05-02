Депутат Милонов призвал запретить продажу одноразовых мангалов

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой запретить продажу одноразовых мангалов и других подобных приспособлений для приготовления еды на природе, направив соответствующее обращение главе Минприроды России Александру Козлову. Копия документа оказалась в распоряжении RT.

Милонов отметил, что наплыв туристов наносит природе колоссальный ущерб. По его словам, многие отдыхающие оставляют после себя кучи мусора, включая неразлагаемые отходы, что особенно вредит экосистемам прибрежных территорий. Он подчеркнул, что дешёвые одноразовые мангалы, доступные в каждом магазине у дороги, составляют значительную часть сезонного мусора. Депутат пояснил, что такие изделия, стоящие всего 200–300 рублей, чаще всего выбрасываются после одного использования, так как их проще выкинуть, чем использовать повторно.

В связи с этим Милонов призвал министра содействовать полному вытеснению одноразовых мангалов из продажи, заменив их многоразовыми аналогами, безопасными для окружающей среды. Также он предложил обязать власти популярных курортных регионов обустраивать стационарные площадки для пикников, оснащённые мангалами, столами и контейнерами для мусора, чтобы минимизировать экологический вред от отдыхающих.