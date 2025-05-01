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Регион
1 мая, 10:39

«Штраф от 10 тысяч»: Юрист рассказал про запретные места для шашлыков на майские праздники

Юрист Конышев: Шлавный штраф в майские праздники — за костры и открытый огонь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / adadem

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / adadem

С началом весны многие регионы России вводят особый противопожарный режим. В 2025 году он действует уже в более чем 40 субъектах страны. Главное ограничение — полный запрет на использование любого открытого огня. Это касается не только костров, но и мангалов для жарки шашлыка. Об этом рассказал URA.ru юрист Андрей Конышев.

Запрет действует даже на частных дачных и земельных участках. За нарушение правил особого противопожарного режима предусмотрены серьёзные штрафы: для граждан — от 10 тысяч рублей. В период действия ограничений также часто запрещается посещение лесов. Сотрудники МЧС и МВД проводят патрулирование и рейды, в том числе на садовых участках, могут использовать дроны для выявления нарушителей.

Если в регионе не введён особый режим, для жарки шашлыка на участке нужно соблюдать меры безопасности: использовать несгораемый мангал (не ближе 5м от построек, 2м от сухой травы), иметь средства пожаротушения и обязательно заливать угли водой.

При действующем особом противопожарном режиме даже с соблюдением стандартных правил разводить огонь запрещено. Законно приготовить шашлык в этот период можно только в заведениях общепита — кафе или ресторанах.

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Владимир Озеров
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