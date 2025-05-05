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5 мая, 11:36

Подожгла брата у мангала: Одно неловкое движение сибирячки превратило майский пикник в трагедию

В Красноярском крае мальчик едва не сгорел у мангала, облившись розжигом

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Alena TS

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Alena TS

Майские праздники в сибирском селе Богучаны Красноярского края обернулись трагедией для одной семьи. Обычный пикник с шашлыками во дворе частного дома закончился госпитализацией подростка с тяжёлыми ожогами после несчастного случая с жидкостью для розжига. Инцидент произошёл в минувшую субботу, сообщает SHOT.

Как стало известно SHOT, 14-летний восьмиклассник приехал на выходные к своей старшей сестре. Во время приготовления шашлыка у мангала находились оба. Девушка поливала угли специальной жидкостью, а её брат подносил огонь, чтобы развести костёр. Внезапно бутылка загорелась в её руках и выскользнула, облив подростка, у которого в этот момент был источник пламени. Мальчик вспыхнул как спичка.

Пострадавшего немедленно доставили в реанимационное отделение районной больницы. У подростка диагностированы обширные ожоги II и III степеней, поразившие 35% поверхности тела. Его состояние оценивается как тяжёлое.

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Ранее известный врач и телеведущий Мясников заявил, что ни при каких обстоятельствах нельзя поливать жидкостью для розжига открытое пламя, поскольку бутылка может загореться. Он добавил, что один из его знакомых после подобного инцидента оказался в реанимации.

Владимир Озеров
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