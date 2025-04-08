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8 апреля, 08:55

Мангал рванул во время розжига и серьёзно «подпалил» отдыхающих в Нижегородской области

SHOT: Нижегородец получил серьёзные ожоги после взрыва мангала

Парень и девушка пострадали после розжига мангала. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Парень и девушка пострадали после розжига мангала. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Нижегородской области мангал устроил неприятный сюрприз для отдыхающих. Пострадал парень, которого пришлось срочно везти в больницу с серьёзными ожогами, пишет SHOT.

В прошлый понедельник две пары из села Кудеярово Лукояновского района решили встретить весну апрельскими шашлыками на участке у одной из подруг. Всё шло по плану: взяли простой металлический мангал, угли и жидкость для розжига. Но пламя упорно не разгоралось.

24-летний Владимир, не теряя энтузиазма, решил добавить побольше горючего и чиркнуть спичкой ещё раз. Внезапно раздался мощный хлопок, и огонь рванул прямо на стоявших напротив. У 25-летнего Игоря одежда мгновенно расплавилась, прилипнув к телу, а друзья не успели его спасти от языков пламени. С ожогами первой и второй степени, включая лицо, его увезли в местную больницу. Врачи стабилизировали состояние парня, впереди — долгий путь восстановления.

Его спутнице повезло больше: она отделалась лёгкими ожогами ног и осталась дома. Полиция разбирается, как невинный пикник обернулся такой драмой.

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Оксана Попова
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