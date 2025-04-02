В подмосковной школе взорвалась петарда, девять учеников пострадали
В подмосковной школе взорвалась петарда. Обложка © Шедеврум/Life.ru
Петарда взорвалась в классе школы №2 в Подмосковье, девять учеников пострадали. Как выяснил SHOT, инцидент произошёл сегодня в Истре.
Один из школьников принёс петарду и взорвал её в кабинете. В результате пострадало несколько детей — двоих осмотрел школьный врач, семерых — сотрудники скорой помощи. Одну пострадавшую, 11-летнюю школьницу, госпитализировали с токсическим отравлением парами.
Случаи, когда дети получают травмы из-за петард, не единичные. Так, в Иркутске фейерверк пробил грудь подростка, двух подмосковных школьников госпитализировали с разрывом и ранами кисти из-за петард, которые рванули у них в руках, а в Сочи купленная мамой петарда оторвала два пальца восьмилетнему мальчику.