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2 апреля, 09:13

В подмосковной школе взорвалась петарда, девять учеников пострадали

В подмосковной школе взорвалась петарда. Обложка © Шедеврум/Life.ru

В подмосковной школе взорвалась петарда. Обложка © Шедеврум/Life.ru

Петарда взорвалась в классе школы №2 в Подмосковье, девять учеников пострадали. Как выяснил SHOT, инцидент произошёл сегодня в Истре.

Один из школьников принёс петарду и взорвал её в кабинете. В результате пострадало несколько детей — двоих осмотрел школьный врач, семерых — сотрудники скорой помощи. Одну пострадавшую, 11-летнюю школьницу, госпитализировали с токсическим отравлением парами.

Школьник хотел смыть петарду в унитаз, но не донёс, и она взорвалась у него прямо в руках
Школьник хотел смыть петарду в унитаз, но не донёс, и она взорвалась у него прямо в руках

Случаи, когда дети получают травмы из-за петард, не единичные. Так, в Иркутске фейерверк пробил грудь подростка, двух подмосковных школьников госпитализировали с разрывом и ранами кисти из-за петард, которые рванули у них в руках, а в Сочи купленная мамой петарда оторвала два пальца восьмилетнему мальчику.

Александра Вишнякова
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