Фейерверк взорвался в груди подростка в Иркутске
В Иркутске врачи спасли подростка, в груди которого взорвалась петарда
Подросток травмировался при взрыве петарды. Обложка © Telegram / Ивано-Матренинская детская клиническая больница
В Иркутске подросток запускал фейерверк и получил ранение груди, пострадавшему повезло, что поражающие элементы чудом не пробили лёгкое. Об этом сообщает Ивано-Матрёнинская детская клиническая больница.
ЧП произошло в новогоднюю ночь. За пару часов до полуночи мальчик отправился с друзьями запускать салюты. Они засунули петарду в трубу, подожгли заряд и отбежали, однако во время взрыва школьник почувствовал сильную боль в груди и упал. Пострадавшего тут же госпитализировали. Врачи оценили состояние пациента как крайне тяжёлое. Инородные предметы пробили одежду и вошли в тело, но, к счастью, крупный элемент сработал как заглушка, не давая ребёнку погибнуть от потери крови. Также взрывом было повреждено ребро.
«Парню повезло, что не было повреждения висцеральной плевры, что лёгкие и диафрагма целы, не было напряжённого гемо- и пневмотракса. Фрагменты инородных тел удалили при ревизии плевральной полости. Раны ушили и поставили плевральный дренаж», — рассказал врач-хирург отделения хирургии № 4 Сергей Мороз.
В реанимации пациент провёл более десяти дней, после этого его перевели в хирургическое отделение. Сейчас пострадавший выписан из больниц и находится на амбулаторном лечении.
Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе 11-летний подросток нашёл петарду на улице и отнёс к себе домой. Уже у себя в комнате он почувствовал запах гари и решил выбросить пиротехнику в унитаз. Не хватило буквально пары секунд — она рванула в руке мальчика. В итоге пострадавшего госпитализировали с множественными ранениями кисти.