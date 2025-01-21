Фейерверк взорвался в груди подростка в Иркутске

В Иркутске подросток запускал фейерверк и получил ранение груди, пострадавшему повезло, что поражающие элементы чудом не пробили лёгкое. Об этом сообщает Ивано-Матрёнинская детская клиническая больница.

ЧП произошло в новогоднюю ночь. За пару часов до полуночи мальчик отправился с друзьями запускать салюты. Они засунули петарду в трубу, подожгли заряд и отбежали, однако во время взрыва школьник почувствовал сильную боль в груди и упал. Пострадавшего тут же госпитализировали. Врачи оценили состояние пациента как крайне тяжёлое. Инородные предметы пробили одежду и вошли в тело, но, к счастью, крупный элемент сработал как заглушка, не давая ребёнку погибнуть от потери крови. Также взрывом было повреждено ребро.

«Парню повезло, что не было повреждения висцеральной плевры, что лёгкие и диафрагма целы, не было напряжённого гемо- и пневмотракса. Фрагменты инородных тел удалили при ревизии плевральной полости. Раны ушили и поставили плевральный дренаж», — рассказал врач-хирург отделения хирургии № 4 Сергей Мороз.

В реанимации пациент провёл более десяти дней, после этого его перевели в хирургическое отделение. Сейчас пострадавший выписан из больниц и находится на амбулаторном лечении.