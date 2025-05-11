Алюминий на десерт: Химик объяснил, почему опасно запекать еду в фольге
Химик Дорохов: Приготовленная в алюминиевой фольге еда опасна для здоровья
Мясо запечено в фольге. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Пищевая алюминиевая фольга считается незаменимым помощником в кулинарии, однако её безопасность зависит от условий применения, предупредил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, алюминий сам по себе инертен, но при высоких температурах и контакте с кислотами или щелочами возможна миграция ионов в пищу.
«Хотя единичное употребление такой пищи не нанесёт вреда, регулярное поступление алюминия в организм может создавать избыточную нагрузку на почки и потенциально влиять на нервную систему», — отметил собеседник «Газеты.ru».
Кроме того, фольга может изменять вкусовые характеристики блюд, придавая им металлический привкус из-за окисления и взаимодействия с органическими соединениями. Также алюминиевая обёртка при неправильном использовании способствует неравномерному нагреву, что ухудшает текстуру блюда.
Ранее учёные предупреждали, что алюминиевая фольга для упаковки еды вредит здоровью. По их словам, это может стать причиной серьёзных пищевых отравлений, которые проявляются такими симптомами, как лихорадка, рвота, боль в животе и диарея.