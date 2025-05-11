Алюминий на десерт: Химик объяснил, почему опасно запекать еду в фольге

Пищевая алюминиевая фольга считается незаменимым помощником в кулинарии, однако её безопасность зависит от условий применения, предупредил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. По его словам, алюминий сам по себе инертен, но при высоких температурах и контакте с кислотами или щелочами возможна миграция ионов в пищу.

«Хотя единичное употребление такой пищи не нанесёт вреда, регулярное поступление алюминия в организм может создавать избыточную нагрузку на почки и потенциально влиять на нервную систему», — отметил собеседник «Газеты.ru».

Кроме того, фольга может изменять вкусовые характеристики блюд, придавая им металлический привкус из-за окисления и взаимодействия с органическими соединениями. Также алюминиевая обёртка при неправильном использовании способствует неравномерному нагреву, что ухудшает текстуру блюда.