«Потери урожая»: Стало известно, какие овощи и фрукты пострадали из-за майских заморозков
Эксперт Березнюк: Майские заморозки сократили урожай сахарной свёклы
Свёкла. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Майские заморозки негативно сказались на урожае сахарной свёклы и косточковых культур, таких как вишня и черешня, заявил профильный эксперт Илья Березнюк. Однако, по его словам, сегодня ситуация в сельском хозяйстве не настолько плохая, как была в прошлом году.
«Ситуация после майских заморозков в текущем году отличается от того, что было годом ранее, когда потери урожая действительно были ощутимы», — подчеркнул собеседник aif.ru.
По его словам, из-за заморозков в апреле и мае пострадало около 100 тысяч гектаров посевных площадей, что в десятки раз меньше прошлогоднего периода. Кроме того, заморозки распределились неравномерно. В некоторых регионах пострадало до 30% посевных площадей, тогда как в других поля остались практически не тронутыми.
Ранее Life.ru сообщил, что заморозки в Крыму могут привести к росту цен на фрукты и ягоды. Аналитики полагают, что персики, черешня, сливы подорожают в пределах инфляции. Кроме того, россиянам рассказали, когда ждать адекватную цену на черешню.