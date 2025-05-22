«Потери урожая»: Стало известно, какие овощи и фрукты пострадали из-за майских заморозков

Майские заморозки негативно сказались на урожае сахарной свёклы и косточковых культур, таких как вишня и черешня, заявил профильный эксперт Илья Березнюк. Однако, по его словам, сегодня ситуация в сельском хозяйстве не настолько плохая, как была в прошлом году.

«Ситуация после майских заморозков в текущем году отличается от того, что было годом ранее, когда потери урожая действительно были ощутимы», — подчеркнул собеседник aif.ru.