Экономист заявила, что весенние морозы «нагреют» цены на летние фрукты и картошку

Последствия весенних заморозков могут аукнуться ростом цен на плоды и корнеплоды следующим летом. По прогнозу доктора экономических наук Натальи Продановой, стоимость некоторых фруктов, ягод и картофеля к лету 2025 года может увеличиться на 5-10%. Об этом она сообщила в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Эксперт отмечает: наибольший удар пришелся на нежные культуры – абрикосы, черешню, сливу, инжир. Пострадали также посевы раннего картофеля в центральных регионах страны. По оценкам аграриев, в среднем страна потеряла от 15 до 20% урожая этих культур, иногда больше.

«Это связано с тем, что большая часть плодовоовощной продукции в России всё же заморского происхождения. По объёму импорта овощей и фруктов наша страна занимает четвёртое место в мире, закупая ежегодно до 7 млн тонн продукции. Впрочем, нельзя исключать небольшой рост цен на продукцию отечественного сельхозпроизводства (5-10%)», — добавила Проданова.

Она допустила, что государство может компенсировать рост стоимости, расширяя импорт и поддерживая отечественный АПК.