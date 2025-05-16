Эксперты назвали фрукты, цена которых сильнее всего «пострадала» после заморозков

Российские потребители столкнулись с резким подорожанием сезонных фруктов и отдельных видов овощей, что эксперты связывают с последствиями весенних заморозков. За год наиболее значительный рост цен зафиксирован на клубнику (+51%), персики (+26,5%) и черешню (+21,1%), стоимость которых в рознице теперь достигает 300-900 рублей за килограмм против 300-600 рублей годом ранее, сообщает Постньюс со ссылкой на данные сервиса «Ценозавр».

Аналитики отмечают, что аномальные погодные условия негативно сказались на урожае и других плодовых культур. Цены на абрикосы выросли на 9,5%, сливы — на 7,7%, яблоки — на 13,1%, а груши подорожали на 3,4%, с текущим ценовым диапазоном 180-480 рублей за килограмм. Среди прочих продовольственных товаров значительный рост демонстрируют очищенные грецкие орехи (+15,7%) и картофель (+116%), тогда как стоимость свёклы осталась неизменной — около 95 рублей за килограмм.

В исследовании подчёркивается, что приведённые цифры отражают среднерыночные показатели, и потребители могут найти как более бюджетные, так и премиальные варианты в зависимости от региона и торговой сети. Специалисты прогнозируют, что цены могут стабилизироваться только к середине лета при условии благоприятных погодных условий и роста предложения на рынке.