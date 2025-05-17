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17 мая, 05:09

Пора задуматься о цветах: Дачникам рассказали, что можно высаживать даже в заморозки

Садовод Воронова: Дачникам уже можно высаживать васильки и настурцию

Васильки. Обложка © unsplash.com / Doncoombez

Васильки. Обложка © unsplash.com / Doncoombez

С приходом мая дачники могут смело приступать к высадке теплолюбивых цветов. Об этом в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала опытный садовод Надежда Воронова.

По словам эксперта, несмотря на капризы погоды, уже сейчас можно сеять васильки.

«Это морозостойкие растения, которые прекрасно переносят небольшие заморозки», — отметила она.

Настурция также подходит для высадки в это время, так как её устойчивость к переменчивым температурам позволяет не переживать за судьбу цветка. Однако с более чувствительными растениями, такими как бегония и бальзамин, стоит быть осторожными. Воронова подчеркнула, что эти цветы не выдерживают даже нуля градусов, поэтому их пока лучше не сажать.

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Садовод также указала на важность предварительной подготовки растений перед высадкой.

«Не стоит сразу высаживать цветы на клумбу. Лучше оставлять их на улице в тени несколько дней, чтобы они адаптировались к новым условиям», — посоветовала она.

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Ранее дачникам рассказали, что нужно сделать в огороде в мае. Опытные садоводы считают, что в это время оптимально будет заняться подготовкой теплиц.

Юния Ларсон
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