Пора задуматься о цветах: Дачникам рассказали, что можно высаживать даже в заморозки

С приходом мая дачники могут смело приступать к высадке теплолюбивых цветов. Об этом в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала опытный садовод Надежда Воронова.

По словам эксперта, несмотря на капризы погоды, уже сейчас можно сеять васильки.

«Это морозостойкие растения, которые прекрасно переносят небольшие заморозки», — отметила она.

Настурция также подходит для высадки в это время, так как её устойчивость к переменчивым температурам позволяет не переживать за судьбу цветка. Однако с более чувствительными растениями, такими как бегония и бальзамин, стоит быть осторожными. Воронова подчеркнула, что эти цветы не выдерживают даже нуля градусов, поэтому их пока лучше не сажать.

Садовод также указала на важность предварительной подготовки растений перед высадкой.

«Не стоит сразу высаживать цветы на клумбу. Лучше оставлять их на улице в тени несколько дней, чтобы они адаптировались к новым условиям», — посоветовала она.