В Союзе садоводов назвали растения, за выращивание которых могут оштрафовать до 300 тыс. рублей
Бурякова: Дачникам грозит штраф до 300 тыс. руб. за выращивание шалфея и мимозы
Шалфей. Обложка © Unsplash / Sean Foster
Владельцам дачных участков запрещено выращивать ряд растений, содержащих запрещённые вещества. Руководитель федеральной общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Бурякова рассказала РИА «Новости», что нарушение грозит штрафом до 300 тысяч рублей либо уголовным делом.
«Запрещены к разведению на дачном участке мак снотворный, конопля, шалфей предсказателей, роза гавайская, голубой лотос, или кувшинка голубая, мимоза хостилис, ипомея трёхцветная», — напомнила она.
Ранее Life.ru писал, какие культуры можно высаживать в мае. В их число входят картофель, бобовые, тыквы и зелень. Правильный выбор культур и сроков посадки позволяет получить обильный урожай без лишних хлопот с рассадой. Главное — учитывать особенности каждого растения и следить за погодными условиями в конкретном регионе.