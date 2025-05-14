Эксперт по садоводству рассказала, какие культуры можно высаживать в мае

В мае почва прогревается достаточно для того, чтобы можно была высаживать целый ряд культур, которые не нуждаются в предварительном выращивании рассады. Об этом рассказала садовод Надежда Кашнова.

Картофель — одна из основных культур для майских посадок. Особенно хорошо подойдут поздние сорта, которые созревают к концу лета или началу осени. Эксперт советует выбирать устойчивые к болезням разновидности, чтобы снизить риски потери урожая.

«Особенно если вы планируете собирать урожай в конце лета или начале осени. При этом стоит выбирать устойчивые к болезням сорта, чтобы минимизировать риски. Также можно посеять бобовые культуры, такие как фасоль и горох. Эти растения прекрасно чувствуют себя в тёплой почве и могут вырасти за короткий период», — рассказала она интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Бобовые культуры — фасоль и горох — также идеально подходят для посадки в мае. Эти растения быстро развиваются в тёплой почве и не требуют сложного ухода.

Кукуруза, как теплолюбивая культура, прекрасно чувствует себя при майском посеве. Главное условие — стабильно тёплая погода, которая способствует хорошему прорастанию семян.

Кабачки, тыквы и огурцы тоже рекомендуется сажать в конце весны. Эти культуры нуждаются в обилии света и тепла, что как раз обеспечивают майские условия.

Для любителей зелени май — подходящее время для посева поздних сортов редиса, репы и шпината. Эти культуры успевают дать урожай до наступления жарких летних дней.

Как отмечает специалист, правильный выбор культур и сроков посадки позволяет получить обильный урожай без лишних хлопот с рассадой. Главное — учитывать особенности каждого растения и следить за погодными условиями в конкретном регионе.