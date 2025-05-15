Теплица, рассада и инвентарь: Дачникам рассказали, что нужно сделать в огороде в мае
Садовод Курилович рекомендовала дачникам готовить теплицу в мае
Дачник. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Май — самое подходящее время для подготовки теплицы к посадкам. В этот период на улице достаточно прохладно, поэтому говорить о более сложных дачных работах не стоит. Вместо этого садовод Амелия Курилович рекомендует провести санитарную обработку теплицы и рекультивировать грядки.
Также она посоветовала заняться санитарной обработкой многолетних растений. Если в осенний период не были убраны отмершие соцветия или прошлогодние листья, то можно убрать их сейчас. Эксперт отметила, что посадка рассады овощных культур активно ведётся с конца марта, а кто ещё не успел, может заняться этим в мае.
Кроме того, садовод в эфире телеканала «Санкт-Петербург» призвала дать участку просохнуть, особенно если есть газон, чтобы избежать проталин. Если в огороде установлены дренажные системы или капельное орошение, нужно проверить их работу и провести профилактическую очистку. Также важно проверить рабочий инвентарь.
Ранее дачникам дали советы по посадке помидоров и огурцов. Кроме того, их предупредили об опасности «агрофитнеса», из-за которого можно заработать радикулопатия, артроз, артрит и другие недуги. А ещё дачникам напомнили о необходимости соблюдать режим тишины.