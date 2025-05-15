Банан, кофе и макароны: Названы неочевидные удобрения для растений

Лектор Общества «Знание», доцент МарГУ Нина Апаева рассказала дачникам, какие домашние бытовые отходы подойдут в качестве удобрений для растений. В частности, она предложила использовать яичную скорлупу в качестве источника кальция. Кстати, настой скорлупы снижает кислотность грунта.

Кроме того, по словам кандидата сельскохозяйственных наук, банановая кожура содержит калий, фосфор и магний, поэтому укрепляет корни и отпугивает вредителей. Её используют свежей, сушеной или в настое для полива и посадки. В свою очередь кофейная гуща помогает разрыхлять почву, отпугивать слизней и улучшать структуру грунта.