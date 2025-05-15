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15 мая, 07:35

Банан, кофе и макароны: Названы неочевидные удобрения для растений

Доцент Апаева: Яичную скорлупу можно использовать как удобрение для растений

Садовод. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Садовод. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Лектор Общества «Знание», доцент МарГУ Нина Апаева рассказала дачникам, какие домашние бытовые отходы подойдут в качестве удобрений для растений. В частности, она предложила использовать яичную скорлупу в качестве источника кальция. Кстати, настой скорлупы снижает кислотность грунта.

Кроме того, по словам кандидата сельскохозяйственных наук, банановая кожура содержит калий, фосфор и магний, поэтому укрепляет корни и отпугивает вредителей. Её используют свежей, сушеной или в настое для полива и посадки. В свою очередь кофейная гуща помогает разрыхлять почву, отпугивать слизней и улучшать структуру грунта.

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Листья чая богаты минералами калия, марганца, фтора. Они укрепляют корни и защищают от болезней. Картофельные очистки и овощные отходы — источник витаминов и органических веществ. Луковая шелуха укрепляет иммунитет растений, защищает их от вредителей. А отвары макарон и круп содержат углеводы и микроэлементы, заключила собеседница РИА «ФедералПресс».

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Ранее дачникам дали советы по посадке помидоров и огурцов. Кроме того, их предупредили об опасности «агрофитнеса», из-за которого можно заработать радикулопатия, артроз, артрит и другие недуги. А ещё дачникам напомнили о необходимости соблюдать режим тишины.

Борис Эльфанд
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