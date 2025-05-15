Никакой побелки: Дачникам рассказали, какие деревья не нуждаются в защите известью

Весенняя побелка деревьев — традиция, знакомая многим. Однако зачем же на самом деле белят стволы и стоит ли делать это сейчас, в беседе с Life.ru объяснила специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина. Какие деревья нельзя белить? Когда это лучше всего делать?

«Краской белой никто не красит деревья, их белят известью. И красят зачастую рано весной, в марте, чтобы не было морозобоин на коре», — объясняет эксперт.

По словам специалиста, основная цель побелки — защита коры от солнечных ожогов и резких перепадов температур. Белый цвет отражает солнечные лучи, предотвращая перегрев и повреждение коры.

«Лучи солнца идут на чёрное, больше согревают чёрный цвет. А белый, наоборот, от ожогов. От солнечных лучей кора не горит с белым цветом. Вот поэтому и красят», — отмечает агроном.

Однако сегодня, по мнению собеседницы Life.ru, побелка не всегда обязательна. Более эффективным способом ухода за деревьями является очистка коры от мха. Ганичкина подчёркивает, что белить следует только старые деревья, более уязвимые к болезням и перепадам температур.

«Более молодые деревья не красят, не белят. Белят только старые, которые уже к болезням разным склонны и резко меняющимся температурам слабее. Больше лопается кора. А молодые, двухлетки, трёхлетки, однолетки не белят ни в коем случае», — отметила эксперт.

В заключении специалист напомнила, что кора страдает в марте, поэтому белить деревья стоит в начале этого месяца. Кроме того, побелка может служить защитой от зайцев и мышей, особенно если в раствор добавить медный купорос.