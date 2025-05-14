Агроном Ганичкина раскрыла, какие культуры пострадают от заморозков больше всего
Агроном Ганичкина: Сильнее всего заморозки отразятся на вишне и яблонях
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В садах россиян из-за заморозков пострадают прежде всего плодовые культуры, которые на момент похолодания и снегопадов уже набрали цвет. Об этом в беседе с Life.ru рассказала специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина.
По её словам, при такой низкой температуре нет ни роста, ни развития. И в первую очередь пострадают вишня, черешня, яблони.
Может быть, какие-то растения, какие-то цветки и почки ещё выдержали. Может быть, умеренный урожай можно ожидать. И ещё смотря где: даже в более южных регионах почти тоже все плодовые и ягодные пострадали. В основном, которые цвели.
А на малине и смородине заморозки, скорее всего, сильно не отразятся. Однако и в этом случае холодный дождь мог смыть пыльцу.
Лучше обстоят дела с теплолюбивыми овощными культурами, которые, скорее всего, большинство дачников просто ещё не высадили в открытый грунт — это огурцы, кабачки, патиссоны. По словам Ганичкиной, обычно эту рассаду высаживают в первой декаде июня или в конце мая.
«А посеянная морковь, свёкла, горох, зелёные культуры, капуста, картофель, который ещё даже у некоторых не взошёл — они не пострадали», — отметила агроном.
Сегодня уже фиксируется рост температуры воздуха, поэтому Ганичкина советует срочно сеять, если вы откладывали этот момент. Дожди также благоприятны для высадки.
«Все, кто огурцы, помидоры, перцы, баклажаны, арбузы, дыни не высадил в теплицу, пусть сейчас высаживает. Очень хороший период будет — тепло и хорошо, без заморозков. А что с плодовыми — будем в дальнейшем смотреть, как завязываться будут, какие оставшиеся цветки живые», — добавила специалист.