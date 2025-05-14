Агроном Ганичкина раскрыла, какие культуры пострадают от заморозков больше всего

В садах россиян из-за заморозков пострадают прежде всего плодовые культуры, которые на момент похолодания и снегопадов уже набрали цвет. Об этом в беседе с Life.ru рассказала специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина.

По её словам, при такой низкой температуре нет ни роста, ни развития. И в первую очередь пострадают вишня, черешня, яблони.

Может быть, какие-то растения, какие-то цветки и почки ещё выдержали. Может быть, умеренный урожай можно ожидать. И ещё смотря где: даже в более южных регионах почти тоже все плодовые и ягодные пострадали. В основном, которые цвели. Октябрина Ганичкина. Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном

А на малине и смородине заморозки, скорее всего, сильно не отразятся. Однако и в этом случае холодный дождь мог смыть пыльцу.

Лучше обстоят дела с теплолюбивыми овощными культурами, которые, скорее всего, большинство дачников просто ещё не высадили в открытый грунт — это огурцы, кабачки, патиссоны. По словам Ганичкиной, обычно эту рассаду высаживают в первой декаде июня или в конце мая.

«А посеянная морковь, свёкла, горох, зелёные культуры, капуста, картофель, который ещё даже у некоторых не взошёл — они не пострадали», — отметила агроном.

Сегодня уже фиксируется рост температуры воздуха, поэтому Ганичкина советует срочно сеять, если вы откладывали этот момент. Дожди также благоприятны для высадки.