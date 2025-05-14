Вильфанд рассказал, когда погода в Москве порадует всех любителей грозы в начале мая

Конечно, пока очень холодная погода в Москве наблюдалась, и вот 16-го уже температура будет постепенно приближаться к норме. Но она будет ещё на 1 градус ниже нормы. А вот уже 17-го и 18-го температура будет близка к многолетним значениям. Уже 16-го числа нас ждёт вполне майская погода. До сих пор она была апрельской.