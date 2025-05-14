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14 мая, 11:21

Вильфанд рассказал, когда погода в Москве порадует всех любителей грозы в начале мая

Вильфанд спрогнозировал скорые майские грозы в Москве

Дождь в Москве. Фото © Life.ru

Дождь в Москве. Фото © Life.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал скорые майские грозы в Москве. Как он рассказал в беседе с Life.ru, сейчас складываются условия для грозовой деятельности.

В пятницу, 16 мая, гроза и гром будут местами. Далее, когда повысится температура (ночью 8–10 градусов, днём 17–20), ожидаются кратковременные дожди и неустойчивость в атмосфере, что тоже сопутствует грозе.

Конечно, пока очень холодная погода в Москве наблюдалась, и вот 16-го уже температура будет постепенно приближаться к норме. Но она будет ещё на 1 градус ниже нормы. А вот уже 17-го и 18-го температура будет близка к многолетним значениям. Уже 16-го числа нас ждёт вполне майская погода. До сих пор она была апрельской.

Роман Вильфанд

Научный руководитель Гидрометцентра России

Даже сегодня температура на 5 градусов ниже нормы. Завтра, 15 мая, начнётся повышение до 13–18 градусов, однако ещё в ближайшую ночь в Москве будет 3–5 градусов, а в области — около нуля.

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Напомним, что с понедельника, 12 мая, в Москве и области столбик термометра опустился до отметки +4 градуса. Да и в целом начало недели выдалось на редкость холодным. Из-за заморозков в Москве и Подмосковье даже был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. «Осенняя» погода продержится в столичном регионе минимум до 15 мая.

Екатерина Хмелева
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