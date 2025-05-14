Вильфанд рассказал, когда погода в Москве порадует всех любителей грозы в начале мая
Вильфанд спрогнозировал скорые майские грозы в Москве
Дождь в Москве. Фото © Life.ru
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал скорые майские грозы в Москве. Как он рассказал в беседе с Life.ru, сейчас складываются условия для грозовой деятельности.
В пятницу, 16 мая, гроза и гром будут местами. Далее, когда повысится температура (ночью 8–10 градусов, днём 17–20), ожидаются кратковременные дожди и неустойчивость в атмосфере, что тоже сопутствует грозе.
Конечно, пока очень холодная погода в Москве наблюдалась, и вот 16-го уже температура будет постепенно приближаться к норме. Но она будет ещё на 1 градус ниже нормы. А вот уже 17-го и 18-го температура будет близка к многолетним значениям. Уже 16-го числа нас ждёт вполне майская погода. До сих пор она была апрельской.
Даже сегодня температура на 5 градусов ниже нормы. Завтра, 15 мая, начнётся повышение до 13–18 градусов, однако ещё в ближайшую ночь в Москве будет 3–5 градусов, а в области — около нуля.
Напомним, что с понедельника, 12 мая, в Москве и области столбик термометра опустился до отметки +4 градуса. Да и в целом начало недели выдалось на редкость холодным. Из-за заморозков в Москве и Подмосковье даже был объявлен оранжевый уровень погодной опасности. «Осенняя» погода продержится в столичном регионе минимум до 15 мая.