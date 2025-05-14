В РПЦ рассказали, каким святым молиться о спасении урожая от дождей и заморозков

Погода во многих регионах России мало напоминает весеннюю, что добавляет головной боли дачникам и огородникам. Священник, руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии Владислав Береговой в беседе с Life.ru рассказал, каким святым молиться о спасении урожая от дождей и заморозков.

По его словам, в любой сложной ситуации христиане молятся Богу, как Источнику всех благ, но в некоторых случаях просят подсобить в молитвах любимых святых. Ведь они тоже молятся вместе с нами Богу, а не помогают какой-нибудь собственной силой, как бы минуя Бога, объясняет Береговой.

Самое простое и традиционное для православных христиан — это заказать в храме молебен о сохранении урожая. Часто батюшки совершают этот молебен прямо на поле. Можно помолиться Пресвятой Богородице перед её иконами «Неувядаемый цвет» или «Спорительница хлебов». Эти иконы связаны с благословением плодородия земли и урожая. Владислав Береговой Руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песоченской епархии, священник

Также можно помолиться о защите урожая от непогоды следующим святым. Пророк Илия. По его молитве в Ветхом Завете прекращались и начинались дожди.

Святой Николай Чудотворец. Покровитель земледельцев и путешественников. Ему молятся обо всём на свете, об избавлении от засухи и града в том числе.

Великомученик Трифон. К нему обращаются для защиты от вредителей и непогоды.

Если в вашем регионе есть особо чтимые святые, учитывайте и их, так как они — духовные хозяева региона, отмечает священник.

«И помните, что молитва — это не магический ритуал, а обращение к Богу и Его святым с верой и надеждой на помощь. Также крайне важно сочетать молитву с практическими действиями, направленными на защиту урожая: Бог помогает нам не без нас», — заключил собеседник Life.ru.