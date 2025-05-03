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Регион
3 мая, 12:45

Не прыгают с деревьев и не боятся йода: Врач опроверг популярные мифы о клещах

Врач Аверьянов: Клещи выбирают жертву не по группе крови

Клещи выбирают жертву не по группе крови. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Клещи выбирают жертву не по группе крови. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Вопреки распространённому мифу, клещи выбирают жертву не по группе крови, уверен травматолог-ортопед Алексей Аверьянов. В беседе с «Газетой.ru» он опроверг и другие популярные заблуждения о кровососущих насекомых. К примеру, они не прыгают с деревьев.

«Клещи не прыгают сверху и не летают. Они сидят в траве и на кустах (обычно не выше 1,5 м), реже — на нижних ветках деревьев. Во время «атаки» вытягивают передние лапки как «крючки» и цепляются снизу за проходящих мимо людей или животных, после чего ползут вверх», — отметил эксперт.

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Также он подчеркнул, что не каждый клещ заражён. Статистика зависит от региона, однако в среднем энцефалит переносят лишь 0,5-5 процентов насекомых. Кроме того, народные средства вроде йода, чеснока и эфирных масел не эффективны против клещей.

Кстати, насекомые кусают не только весной — они опасны всё время с момента потепления. Также важно помнить, что утверждение о том, что «если клеща быстро вытащить, заражения не будет», является мифом.

«Скорость удаления присосавшегося паразита и правда снижает риск заражения, но гарантировать полную безопасность нельзя», — подчеркнул врач.

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Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о росте числа обращений россиян из-за укусов клещей. Тем временем россиянам объяснили, как уберечься от этих кровососущих насекомых весной.

Борис Эльфанд
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