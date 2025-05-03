Не прыгают с деревьев и не боятся йода: Врач опроверг популярные мифы о клещах

Вопреки распространённому мифу, клещи выбирают жертву не по группе крови, уверен травматолог-ортопед Алексей Аверьянов. В беседе с «Газетой.ru» он опроверг и другие популярные заблуждения о кровососущих насекомых. К примеру, они не прыгают с деревьев.

«Клещи не прыгают сверху и не летают. Они сидят в траве и на кустах (обычно не выше 1,5 м), реже — на нижних ветках деревьев. Во время «атаки» вытягивают передние лапки как «крючки» и цепляются снизу за проходящих мимо людей или животных, после чего ползут вверх», — отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что не каждый клещ заражён. Статистика зависит от региона, однако в среднем энцефалит переносят лишь 0,5-5 процентов насекомых. Кроме того, народные средства вроде йода, чеснока и эфирных масел не эффективны против клещей.

Кстати, насекомые кусают не только весной — они опасны всё время с момента потепления. Также важно помнить, что утверждение о том, что «если клеща быстро вытащить, заражения не будет», является мифом.