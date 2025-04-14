Доктор Мясников раскрыл, какую таблетку нужно срочно принять после укуса клеща

После укуса клеща необходимо незамедлительно начать курс антибиотиков, так как существует риск развития боррелиоза. Об этом сообщил известный врач и телеведущий Александр Мясников в передаче «О самом главном» на канале «Россия 1».

«После укуса мы сразу начинаем принимать антибиотики, не дожидаясь результатов анализов», — отметил Мясников.

Он пояснил, что анализы могут показать положительный результат только через одну-две недели, а лечение рекомендовано начинать не позднее чем через 72 часа после укуса. Доктор подчеркнул важность этого шага для предотвращения болезни.

Кроме того, Мясников отметил, что появление красного пятна на месте укуса клеща является тревожным признаком, указывающим на возможное заражение боррелиозом. Он настоятельно рекомендовал людям, столкнувшимся с таким симптомом, не откладывать лечение и обращаться за медицинской помощью.

Боррелиоз, или болезнь Лайма, — это инфекция, которую вызывает Borrelia burgdorferi и ещё несколько видов боррелий. Человек может заболеть, если его укусит инфицированный клещ. На ранней стадии боррелиоз лечится курсом антибиотиков, без лечения может перейти в хроническую форму.