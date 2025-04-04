Россиянам рассказали, как правильно хранить клеща в холодильнике

Если вас укусил клещ, то после удаления его следует отнести в лабораторию для определения наличия инфекционных заболеваний. Насекомое для анализа можно хранить в холодильнике 2-3 дня, однако лучше всего провести исследования за первые сутки после укуса. Об этом рассказала профессор Пироговского университета Марина Костюченко.

По её словам, удалить клеща можно самостоятельно с помощью пинцета, однако лучше обратиться в травмпункт. Место укуса следует закрыть стерильной салфеткой или бактерицидным лейкопластырем. А насекомое нужно поместить в баночку с влажной салфеткой. Через 3-6 недель рекомендуется сдать кровь на наличие заболеваний, отметила собеседница «Газеты.ru».

«Для снижения риска заболеваний рекомендуется вакцинация, однако следует помнить, что наибольший эффект будет при заблаговременном введении вакцины, так как иммунитет формируется через определенный промежуток времени», — подчеркнула эксперт.