Врач объяснила, почему укусившего вас клеща нужно оставить в живых
Врач Ораева: Вытащенного клеща нужно сохранить живым для диагностики
Лучше всего от клещевого энцефалита вас защитит прививка, но также важно знать, как действовать, если таковой вам не делали. Об этом сообщила в беседе с РИАМО врач-терапевт Видновской клинической больницы Ширин Ораева.
Если в вас вцепился клещ, то его следует как можно скорее удалить, отметила врач. Для этого нужно обратиться в травмпункт или в поликлинику. Важно, чтобы животное не погибло, поскольку врачу труднее проанализировать мёртвого клеща.
Достать клеща можно с помощью клещедёра, пинцета или петли из нитки. Чем больше насекомое вас укусит, тем выше будут шансы подхватить серьёзную болезнь. Выдранного клеща нужно убрать в закрытую ёмкость, которую затем вы отнесёте медикам на диагностику. Будет полезно также пройти экстренную иммунопрофилактику.
«Если вы выкинули и потеряли клеща, бегите к инфекционисту. Если обнаружили их несколько — удалите и сдайте в лабораторию всех. Помните о последствиях развития клещевого энцефалита. Это высокая температура, головная боль, тошнота, рвота. В некоторых случаях наступает инвалидность на всю жизнь», — предостерегает Ораева.
Но и популярные в народе средства также могут быть довольно эффективны в борьбе с клещами. Ранее инфекционист рассказал, что для защиты от них можно обработать одежду чесноком или лавандой.
Shutterstock / FOTODOM / v.gi