Врач объяснила, почему укусившего вас клеща нужно оставить в живых

Лучше всего от клещевого энцефалита вас защитит прививка, но также важно знать, как действовать, если таковой вам не делали. Об этом сообщила в беседе с РИАМО врач-терапевт Видновской клинической больницы Ширин Ораева.

Если в вас вцепился клещ, то его следует как можно скорее удалить, отметила врач. Для этого нужно обратиться в травмпункт или в поликлинику. Важно, чтобы животное не погибло, поскольку врачу труднее проанализировать мёртвого клеща.

Достать клеща можно с помощью клещедёра, пинцета или петли из нитки. Чем больше насекомое вас укусит, тем выше будут шансы подхватить серьёзную болезнь. Выдранного клеща нужно убрать в закрытую ёмкость, которую затем вы отнесёте медикам на диагностику. Будет полезно также пройти экстренную иммунопрофилактику.

«Если вы выкинули и потеряли клеща, бегите к инфекционисту. Если обнаружили их несколько — удалите и сдайте в лабораторию всех. Помните о последствиях развития клещевого энцефалита. Это высокая температура, головная боль, тошнота, рвота. В некоторых случаях наступает инвалидность на всю жизнь», — предостерегает Ораева.