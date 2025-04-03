Столичные клещи проснулись раньше времени

С наступлением тёплой погоды в зелёных зонах Москвы проснулись клещи. Об этом рассказал руководитель отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

«В этом году климатическая весна пришла раньше срока, природа в городе сейчас активно пробуждается. С приходом тепла проснулись и клещи», — приводит его слова ТАСС.

При этом он уточнил, что ещё рано говорить о массовом пробуждении клещей. Тем не менее Кунафин призвал помнить о мерах личной безопасности. На природе от паукообразных защитят светлая однотонная одежда и заправленные в ботинки длинные брюки или носки на плотной резинке. Также рекомендуется пользоваться репеллентами. Вернувшись домой, следует осмотреть себя, близких и животных.