Генерал мороз разбил армию кровососов в войне против человечества

Словно по лекалам истории, Генерал мороз вновь вышел на тропу войны, чтобы разбить врагов человечества. На сей раз на пути суровой русской погоды оказались мерзкие кровососы — клещи, которые проснулись раньше времени из-за потепления. К счастью, разгуляться у них не получится. Агроном и биолог Михаил Воробьев уверен, что большинство вредителей погибнут уже в апреле.

«Клещи попытались спрятаться, но они зимуют в надежных укрытиях, а сейчас им спрятаться было проблематично. Поэтому вероятно, что часть клещей, к нашей радости, погибнет естественным образом. Апрель защищает нас от незваных кровососов, чему можно только радоваться», — отметил собеседник «Вечерней Москвы».