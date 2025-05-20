Ждём урожая: Life.ru узнал у эксперта, когда россияне увидят адекватную цену на черешню

Только начинаются поставки, и, как и любой товар-новинка, они имеют более высокую цену, чем в сезон массовых поставок. Поэтому нынешняя цена, она, конечно, немножко завышена, но обусловлена ровно тем, что это первые ягоды, которые всегда стоят дороже, чем массовый урожай.