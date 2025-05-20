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20 мая, 12:34

Ждём урожая: Life.ru узнал у эксперта, когда россияне увидят адекватную цену на черешню

Эксперт Панченко: Цена на черешню в РФ снизится с началом массового сбора урожая

Черешня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Черешня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Цены на ягоды, в частности на черешню, резко выросли в России. Life.ru обратился к управляющему партнёру Agro and Food Communications Александру Панченко, чтобы выяснить причины подорожания и перспективы снижения цен.
На цену черешни существенно влияет урожай. Эксперт отметил, что из-за нестабильной и холодной погоды в этом году часть цветков могла погибнуть, что, в свою очередь, скажется на объёме урожая. К тому же сейчас в продаже в основном ранняя черешня, поскольку сезон ещё не начался.

Только начинаются поставки, и, как и любой товар-новинка, они имеют более высокую цену, чем в сезон массовых поставок. Поэтому нынешняя цена, она, конечно, немножко завышена, но обусловлена ровно тем, что это первые ягоды, которые всегда стоят дороже, чем массовый урожай.

Александр Панченко

Управляющий партнёр Agro and Food Communications

Только начинаются поставки, и, как и любой товар-новинка, они имеют более высокую цену, чем в сезон массовых поставок. Поэтому нынешняя цена, она, конечно, немножко завышена, но обусловлена ровно тем, что это первые ягоды, которые всегда стоят дороже, чем массовый урожай.
Только начинаются поставки, и, как и любой товар-новинка, они имеют более высокую цену, чем в сезон массовых поставок. Поэтому нынешняя цена, она, конечно, немножко завышена, но обусловлена ровно тем, что это первые ягоды, которые всегда стоят дороже, чем массовый урожай.

Собеседник Life.ru объяснил, что, как и в случае с клубникой, цена на черешню снизится, когда начнётся её активный сбор. Если клубника дешевеет в начале июня, то черешня станет доступнее ближе к концу месяца, когда крупные производители, в том числе из Крыма и Абхазии, начнут массово собирать урожай.

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Ранее Life.ru писал, цена на какие фрукты сильнее всего «пострадала» после заморозков. Среди лидеров оказались клубника, персики и черешня.

Мария Любицкая
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