Ждём урожая: Life.ru узнал у эксперта, когда россияне увидят адекватную цену на черешню
Эксперт Панченко: Цена на черешню в РФ снизится с началом массового сбора урожая
Черешня. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi
Цены на ягоды, в частности на черешню, резко выросли в России. Life.ru обратился к управляющему партнёру Agro and Food Communications Александру Панченко, чтобы выяснить причины подорожания и перспективы снижения цен.
На цену черешни существенно влияет урожай. Эксперт отметил, что из-за нестабильной и холодной погоды в этом году часть цветков могла погибнуть, что, в свою очередь, скажется на объёме урожая. К тому же сейчас в продаже в основном ранняя черешня, поскольку сезон ещё не начался.
Только начинаются поставки, и, как и любой товар-новинка, они имеют более высокую цену, чем в сезон массовых поставок. Поэтому нынешняя цена, она, конечно, немножко завышена, но обусловлена ровно тем, что это первые ягоды, которые всегда стоят дороже, чем массовый урожай.
Собеседник Life.ru объяснил, что, как и в случае с клубникой, цена на черешню снизится, когда начнётся её активный сбор. Если клубника дешевеет в начале июня, то черешня станет доступнее ближе к концу месяца, когда крупные производители, в том числе из Крыма и Абхазии, начнут массово собирать урожай.
Ранее Life.ru писал, цена на какие фрукты сильнее всего «пострадала» после заморозков. Среди лидеров оказались клубника, персики и черешня.