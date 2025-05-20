В каком месяце клубника будет стоить меньше 1000 рублей: прогноз эксперта

Цены на клубнику и другие ягоды бьют рекорды. Всё из-за заморозков, которые затронули даже юг России. Life.ru выяснил, что средняя цена на клубнику в Москве — 1200 рублей за килограмм. При этом поставки идут уже из Крыма и с Кубани. Турецкая клубника дешевле — около 900 рублей, но, по признанию нашего корреспондента, не такая вкусная. Голубика из Белоруссии стоит 2500 за кг, малина — около 4500 за кг, ежевика — 5000 за кг.