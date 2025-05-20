В каком месяце клубника будет стоить меньше 1000 рублей: прогноз эксперта
Эксперт Панченко: Клубника подешевеет на 20% с наступлением июня
Продажа клубники в Москве. Фото © Life.ru
Цены на клубнику и другие ягоды бьют рекорды. Всё из-за заморозков, которые затронули даже юг России. Life.ru выяснил, что средняя цена на клубнику в Москве — 1200 рублей за килограмм. При этом поставки идут уже из Крыма и с Кубани. Турецкая клубника дешевле — около 900 рублей, но, по признанию нашего корреспондента, не такая вкусная. Голубика из Белоруссии стоит 2500 за кг, малина — около 4500 за кг, ежевика — 5000 за кг.
Продавцы говорят, что дешевле не будет — всё из-за заморозков. Life.ru также узнал прогноз о динамике цен у управляющего партнёра Agro and Food Communications Александра Панченко.
Сейчас цены на клубнику находятся на пике потому, что сезон только-только начинается и клубника — пока новинка на прилавках, на рынках, в торговых сетях. Поэтому цена сейчас высокая. Речь идёт про клубнику из Армении, клубнику из Краснодарского края. Подтягивается Крым. Но это пока ещё первые урожаи.
По прогнозу эксперта, цена начнёт снижаться к середине июня, когда «подтянутся» Подмосковье и другие регионы России и рынок будет переполнен. Панченко считает, что клубника подешевеет на 20% с наступлением июня.
Сейчас клубника — это такое баловство для тех, у кого есть деньги, доход и возможности. Клубника станет общедоступным товаром примерно к середине июня.
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Панченко подчеркнул, что сегодня мы избалованы тепличными хозяйствами, которые фактически круглогодично поставляют клубнику, однако это всё же сезонный товар.