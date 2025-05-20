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20 мая, 05:00

В каком месяце клубника будет стоить меньше 1000 рублей: прогноз эксперта

Эксперт Панченко: Клубника подешевеет на 20% с наступлением июня

Продажа клубники в Москве. Фото © Life.ru

Продажа клубники в Москве. Фото © Life.ru

Цены на клубнику и другие ягоды бьют рекорды. Всё из-за заморозков, которые затронули даже юг России. Life.ru выяснил, что средняя цена на клубнику в Москве — 1200 рублей за килограмм. При этом поставки идут уже из Крыма и с Кубани. Турецкая клубника дешевле — около 900 рублей, но, по признанию нашего корреспондента, не такая вкусная. Голубика из Белоруссии стоит 2500 за кг, малина — около 4500 за кг, ежевика — 5000 за кг.

Продавцы говорят, что дешевле не будет — всё из-за заморозков. Life.ru также узнал прогноз о динамике цен у управляющего партнёра Agro and Food Communications Александра Панченко.

Сейчас цены на клубнику находятся на пике потому, что сезон только-только начинается и клубника — пока новинка на прилавках, на рынках, в торговых сетях. Поэтому цена сейчас высокая. Речь идёт про клубнику из Армении, клубнику из Краснодарского края. Подтягивается Крым. Но это пока ещё первые урожаи.

Александр Панченко

Управляющий партнёр Agro and Food Communications

По прогнозу эксперта, цена начнёт снижаться к середине июня, когда «подтянутся» Подмосковье и другие регионы России и рынок будет переполнен. Панченко считает, что клубника подешевеет на 20% с наступлением июня.

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Сейчас клубника — это такое баловство для тех, у кого есть деньги, доход и возможности. Клубника станет общедоступным товаром примерно к середине июня.

© Life.ru

Панченко подчеркнул, что сегодня мы избалованы тепличными хозяйствами, которые фактически круглогодично поставляют клубнику, однако это всё же сезонный товар.

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Ольга Годуненко
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