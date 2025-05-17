Аллергия и отравление: Россиян предупредили об опасности ранней клубники
Врач Тарасова предупредила об опасности ранней клубники
Клубника. Обложка © Шедеврум / Life.ru
Ранняя клубника может содержать опасные вещества, такие как антибиотики, нитраты и пестициды, поскольку для быстрого созревания используют ускорители роста, предупредила врач Ольга Тарасова. По внешнему виду и вкусу невозможно отличить опасные ягоды, однако длительный срок хранения должен насторожить покупателя.
Производители, как отметила эксперт, обрабатывают клубнику специальными препаратами для увеличения срока хранения, среди которых есть антибиотик тетрациклин. Накапливаясь в организме, он может вызвать аллергию, а также способствовать снижению эффективности лекарства в будущем из-за развития резистентности у инфекций и ослаблению иммунной системы.
Помимо антибиотиков, в ранней клубнике повышено содержание нитратов, которые используются как удобрение. В организме человека данные вещества превращаются в метгемоглобин, что мешает переносить кислород и углекислый газ, вызывая кислородное голодание на клеточном уровне, подчеркнула доцент Пироговского Университета.
«Также в ранней клубнике могут быть пестициды и селитра для ускорения роста. Если съесть много таких ягод, то можно получить симптомы отравления», — заключила собеседница «Газеты.ru».
Ранее в Роскачестве рассказали Life.ru, как выбрать самую вкусную клубнику. Так, сочная и вкусная ягода должна быть сухой, гладкой и упругой. Кстати, как стало известно, цены на сочную вкуснятину в мае наконец-то упадут в два-три раза.