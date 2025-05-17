Аллергия и отравление: Россиян предупредили об опасности ранней клубники

Ранняя клубника может содержать опасные вещества, такие как антибиотики, нитраты и пестициды, поскольку для быстрого созревания используют ускорители роста, предупредила врач Ольга Тарасова. По внешнему виду и вкусу невозможно отличить опасные ягоды, однако длительный срок хранения должен насторожить покупателя.

Производители, как отметила эксперт, обрабатывают клубнику специальными препаратами для увеличения срока хранения, среди которых есть антибиотик тетрациклин. Накапливаясь в организме, он может вызвать аллергию, а также способствовать снижению эффективности лекарства в будущем из-за развития резистентности у инфекций и ослаблению иммунной системы.

Помимо антибиотиков, в ранней клубнике повышено содержание нитратов, которые используются как удобрение. В организме человека данные вещества превращаются в метгемоглобин, что мешает переносить кислород и углекислый газ, вызывая кислородное голодание на клеточном уровне, подчеркнула доцент Пироговского Университета.