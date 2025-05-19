«Выращено без солнца»: Нутрициолог объяснила, чем опасны ранние фрукты и овощи

Ранние фрукты и овощи накапливают в себе большее количество нитратов из почвы. Об этом рассказала нутрициолог, биохимик Анна Дивинская в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Нутрициолог объяснила, чем опасны ранние фрукты и овощи. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«Но надо понимать, что всё это выращено в ускоренном режиме, практически в отсутствии солнца, чаще всего в парнике, независимо даже от страны. Фрукты и овощи, которые недополучают солнечного света, накапливают в себе большее количество нитратов из почвы, даже если не было лишних удобрений. Это просто естественный процесс для них», — отметила Дивинская.

Например, абрикосы часто привозят из Турции или стран Южной Америки. Чтобы они не испортились в дороге и сохранили свежий вид, их обрабатывают разными веществами. Кроме нитратов, могут использоваться пестициды.

Выбирая фрукты и овощи, важно обращать внимание на запах. Если его нет — это повод задуматься. Нитраты встречаются почти во всех продуктах, и их не стоит сильно опасаться. Гораздо опаснее нитриты, которые образуются из нитратов, если овощи или фрукты долго лежат в плёнке или закрытой упаковке. Например, сельдерей часто продают завёрнутым в пищевую плёнку.

Поэтому лучше сразу после покупки распаковать продукты, помыть их и употребить в пищу. Можно хранить их в стеклянных контейнерах, но недолго — максимум 2-3 дня, иначе они начнут терять полезные свойства.