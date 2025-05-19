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19 мая, 09:50

«Выращено без солнца»: Нутрициолог объяснила, чем опасны ранние фрукты и овощи

Нутрициолог Дивинская: Ранние фрукты и овощи накапливают в себе нитраты из почвы

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Ранние фрукты и овощи накапливают в себе большее количество нитратов из почвы. Об этом рассказала нутрициолог, биохимик Анна Дивинская в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Нутрициолог объяснила, чем опасны ранние фрукты и овощи. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

«Но надо понимать, что всё это выращено в ускоренном режиме, практически в отсутствии солнца, чаще всего в парнике, независимо даже от страны. Фрукты и овощи, которые недополучают солнечного света, накапливают в себе большее количество нитратов из почвы, даже если не было лишних удобрений. Это просто естественный процесс для них», — отметила Дивинская.

Например, абрикосы часто привозят из Турции или стран Южной Америки. Чтобы они не испортились в дороге и сохранили свежий вид, их обрабатывают разными веществами. Кроме нитратов, могут использоваться пестициды.

Выбирая фрукты и овощи, важно обращать внимание на запах. Если его нет — это повод задуматься. Нитраты встречаются почти во всех продуктах, и их не стоит сильно опасаться. Гораздо опаснее нитриты, которые образуются из нитратов, если овощи или фрукты долго лежат в плёнке или закрытой упаковке. Например, сельдерей часто продают завёрнутым в пищевую плёнку.

Поэтому лучше сразу после покупки распаковать продукты, помыть их и употребить в пищу. Можно хранить их в стеклянных контейнерах, но недолго — максимум 2-3 дня, иначе они начнут терять полезные свойства.

Эксперты назвали фрукты, цена которых сильнее всего «пострадала» после заморозков
Эксперты назвали фрукты, цена которых сильнее всего «пострадала» после заморозков

Ранее экономист рассказала, что весенние заморозки могут привести к подорожанию овощей и фруктов. По её словам, к лету 2025 года стоимость фруктов, ягод и картофеля способна вырасти на 5–10%. Эксперт подчеркнула, что сильнее всего пострадали чувствительные к холоду культуры — абрикосы, черешня, сливы и инжир.

Александра Мышляева
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