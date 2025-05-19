Литва подала иск против Белоруссии в суд ООН, обвинив Лукашенко в миграционном кризисе
Литва подала иск против Белоруссии в суд в Гааге из-за миграционного кризиса
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Литва обратилась в международный суд ООН в Гааге, обвиняя Белоруссию в создании миграционного кризиса, сообщает МИД республики. Согласно заявлению министерства, с 2021 года Литва наблюдает беспрецедентный приток нелегальных мигрантов из соседней страны. По данным пограничников, за это время якобы было зафиксировано 23,6 тысячи случаев.
«Доказательства, собранные литовскими учреждениями, подтверждают прямую причастность белорусского режима к организации потоков мигрантов», — говорится в сообщении.
Литовская сторона настаивает на возмещении всех убытков, понесённых в результате кризиса, в том числе затрат на возведение пограничной стены. Кроме того, Литва требует гарантий недопущения в будущем действий, нарушающих нормы международного права.
А ранее белорусский президент Александр Лукашенко указал на желание Польши и Литвы минировать границы с Белоруссией и РФ. По его словам, по этой причине перед лицом чудовищной угрозы возрождающегося европейского фашизма Минск призывает не забывать уроки Великой Отечественной войны.