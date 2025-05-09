Лукашенко указал на желание Польши и Литвы минировать границы с Белоруссией и РФ
Белорусский лидер Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru
Белорусский лидер Александр Лукашенко во время торжественного парада в Минске в честь 80-летия Победы сообщил о планах Польши и Литвы разместить противопехотные минные поля вдоль границ с Белоруссией и Россией.
«Варшава и Вильнюс намерены поставить на границе с Белоруссией и Россией минно-взрывные заграждения», — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что в условиях новой опасности — возрождения нацистской идеологии в Европе — Минск напоминает мировому сообществу о важности исторического опыта, полученного в годы борьбы с фашизмом.
Ранее Лукашенко заявил, что визит председателя КНР Си Цзиньпина на празднование 9 Мая в Москве служит недвусмысленным показателем внешнеполитических приоритетов КНР. Он обратил внимание, что за кажущейся сбалансированностью китайской позиции просматривается стратегическая поддержка курса России.